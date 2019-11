insigne ancelotti

Antonio Giordano per corrieredellosport.it

Meglio non negarsi nulla, arricchire d’un altro capitolo questo noir in salsa partenopea, inserirci “leciti sospetti” e continuare così, anche da soli, a tinteggiar di “giallo” l’atmosfera cupa d’un microcosmo del quale s’avvertono i disagi ma anche i “veleni”. E poi, l’ha detto chi ne ha viste di cotte e anche di crude, «a pensar male del prossimo si fa peccato, ma spesso s’indovina», e comunque si resta nell’ambiguità d’una scelta che rimane lì, sospesa nell’aria, a scatenare perplessità, interrogandosi nel silenzio che avvolge chiunque, Insigne compreso, mentre sta per essere diffusa la lista dei convocati nella quale lo scugnizzo non c’è.

Lorenzo Insigne non è un calciatore qualsiasi, in questo Napoli: è il talento allo stato puro a cui aggrapparsi, eventualmente, tra le pieghe d’una partita sporca; ma è anche il capitano, dunque il rappresentante non certo simbolico d’un gruppo che in lui si rivede e lo eleva a totem, a guida o semplicemente a riferimento, perché quella legittima investitura non è vuota di significati. Però la sua partita, la condivisione di questo stato di crisi, Insigne lo vivrà lontano dal Napoli, per colpa di un gomito che gli duole ancora e che gli impedisce di volare su Liverpool, in una serata ch’è densa di valori, che rappresenta uno spartiacque, che può indirizzare in un orizzonte o semmai in quello opposto.

Il caso

Ed è chiaro che il confine tra una tesi e quell’esatta contraria è labilissimo, però non appartiene certo alla libera interpretazione riassumere la cronaca: le casacchine di un allenamento che ha carattere “indiziario” sono state consegnate, inducono a pensare che quel Napoli lì, quello che ha tracce di restaurazione nello schieramento e anche nell'atteggiamento tattico, non comprenda Insigne, perché lui non c’è, e che dunque quelle fitte che il capitano sabato sera aveva avvertito a San Siro, ma che domenica parevano sparite a Castel Volturno, siano ricomparse proprio quando la soglia del suo dolore ha subito una metamorfosi, abbassandosi immediatamente, trascinandolo fuori da una vigilia che invece appartiene esclusivamente agli altri e che verrà attraversata assieme, nel Titanic (l'albergo di un anno fa, che però non spinge all'ironia) dal Napoli privo di colui il quale dovrebbe esserne il leader.

Da www.ilnapolista.it

Repubblica: Insigne abbandona la nave azzurra

Il capitano ha ritenuto di non potere essere in alcun modo utile alla causa, nemmeno come supporto psicologico per i suoi disorientati compagni di squadra

Insigne non ci sarà a Liverpool, il suo nome non è tra i convocati di Carlo Ancelotti per la sfida Champions che vale la qualificazione agli ottavi. Come scrive Repubblica

Il capitano non metterà nemmeno piede sulla “nave” azzurra in partenza oggi per Liverpool: l’ha addirittura abbandonata ancora prima di salirci, arrendendosi con largo anticipo ai postumi della contusione al gomito subita sabato pomeriggio a San Siro

Le strade di Insigne e del Napoli si separano, chissà se per una gara o se per più tempo

nonostante il momento di drammatica difficoltà sportiva in cui rischia di affondare il Napoli, domani sera (ore 21). L’attaccante della Nazionale ha ritenuto di non potere essere evidentemente in alcun modo utile alla causa, nemmeno come supporto psicologico per i suoi disorientati compagni di squadra.

