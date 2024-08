Estratto dell'articolo di Alberto Dandolo per "Oggi"

"Sono malata di dolci ad un livello folle. Se dovessi dire per cosa sono veramente malata è il cioccolato al latte. Da perdere l’autocontrollo, unitamente alla marmellata alle visciole" ha recentemente dichiarato Veronica Gentili, giornalista Mediaset e attuale conduttrice de Le Iene, il longevo programma di Italia Uno ideato da Davide Parenti.

Eppure a osservarla in queste foto Veronica, nonostante la sua passione smodata per gli zuccheri, appare in una forma a dir poco smagliante. Eccola assieme al suo storico compagno Massimo Galimberti, noto professore universitario, sulla spiaggia di Fregene a godersi il meritato riposo dopo la faticosa stagione televisiva. Veronica da "iena" si trasforma in una splendida sirena che emerge con grazia e ammaliante fascino dalle acque del litorale laziale.

Tra un tuffo e una nuotata da provetta sportiva la conduttrice si concede un bagno di sole esibendo un topless da manuale. […] Accanto a lei il suo grande amore Massimo, verso il quale la giornalista mostra slanci affettuosi, a tratti felini: da sirena si trasforma ben presto in "pantera" e con piglio deciso lo avvinghia in un abbraccio caliente che culmina in un bacio lungo e appassionato.

Veronica e Massimo convivono da oltre 10 anni e non considerano il matrimonio, ad ora, una loro priorità. Lui ha 50 anni, nato a Pescara ma romano d'adozione, è un docente universitario oltre che creative producer, story editor, consulente editoriale, supervisore artistico per prodotti televisivi e cinematografici, una carriera piuttosto piena, quindi, in un settore non troppo lontano da quello in cui lavora Gentili.

La conduttrice ha sempre dichiarato che Massimo oltre ad essere l'amore della sua vita è anche il suo migliore amico e il suo più grande complice e consigliere. […] Piersilvio Berlusconi, editore di Veronica, ne è professionalmente innamorato e per il prossimo anno ha in serbo per lei altri importanti progetti

