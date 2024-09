VERSILIA FAR WEST - A VIAREGGIO, LA 65ENNE CINZIA DAL PINO HA INSEGUITO E INVESTITO CON L'AUTO UN CLOCHARD CHE LE AVEVA RUBATO LA BORSETTA, UCCIDENDOLO - LA DONNA, TITOLARE DI UNO STABILIMENTO BALNEARE, È STATA INCASTRATA DALLE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA DI UN NEGOZIO: IL VEICOLO RINCORRE L'UOMO, IL 47ENNE ALGERINO SAID MALKOUN, E LO COLPISCE IN PIENO. LA DONNA SCENDE E SI RIPRENDE LA BORSA. SI RIMETTE ALLA GUIDA E... - VIDEO

Estratto dell'articolo di Antonella Mollica per il “Corriere della Sera”

cinzia dal pino

L’hanno trovato due passanti poco dopo la mezzanotte, schiacciato contro la vetrina di un negozio nel quartiere della Darsena a Viareggio. Hanno chiamato immediatamente i soccorsi ma nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo per lui non c’è stato niente da fare. Said Malkoun — algerino senza fissa dimora di 47 anni che viveva di espedienti e aveva qualche precedente per furto — è morto poco dopo all’ospedale senza mai riprendere conoscenza.

Per scoprire che cosa fosse realmente successo i poliziotti hanno dovuto cercare nelle immagini delle telecamere di sorveglianza. […] I filmati mostrano […]l’auto di una donna, un Suv, mentre insegue l’uomo che un attimo prima l’ha scippata della borsa, e lo colpisce in pieno. […] La sequenza delle immagini mostra la donna che scende e va a riprendere la sua borsa, per poi rimettersi alla guida e andare via come se niente fosse successo.

donna insegue e investe con l'auto ladro

[…] Dalla targa dell’auto sono risaliti alla proprietaria: si tratta di Cinzia Dal Pino, 65 anni, titolare di un noto stabilimento balneare della Darsena. Ieri in serata è scattato il fermo. La Procura guidata da Domenico Manzione contesta l’accusa gravissima di omicidio volontario. Questa mattina in tribunale a Lucca si terrà l’udienza di convalida. «Mi aveva scippato», sono state le uniche parole della donna che ora dovrà decidere se rispondere al gip.

donna insegue e investe con l'auto ladro

Si chiude così la difficile estate di Viareggio, dove da mesi imperversano polemiche sulla sicurezza. «Viareggio è diventato un far west», il grido, negli ultimi mesi, di commercianti e residenti sempre più esasperati da aggressioni, rapine, risse e spaccio. […] «La situazione è da troppo tempo fuori controllo», ripetono da tempo i titolari degli stabilimenti balneari. Alcuni tra loro sono stati costretti ad attivare servizi di sorveglianza durante la notte per evitare furti e danneggiamenti. […]

donna insegue e investe con l'auto ladro cinzia dal pino cinzia dal pino