Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, io che sono larghissimamente un over 70 e ho i capelli bianchissimi di certo non me lo farei scrivere da qualcuno un tweet orripilante come quello firmato dal governatore Toti in cui si definivano gli “over 70” come gente che non partecipa attivamente alla “produttività” del nostro Paese. Uno che di “anziani” se ne intende eccome, il professore Roberto Bernabei, ha detto che le prestazioni professionali e lavorative di tanti settantenni di oggi non sono inferiori a quelle dei cinquantenni.

Per quanto mi riguarda, oggi pomeriggio monterò su un treno diretto a Milano dove farò una prestazione professionale di oltre due ore che terminerà a mezzanotte. Per quanto mi riguarda verso al fisco più di 100mila euro l’anno _ tutto denaro ricavato dalla mia fatica e dal mio talento, che col tempo s’è accresciuto _, non molto meno di quel che versavo quando avevo 50 anni ed esistevano i giornali di carta su cui scrivevo.

Com’è ovvio non esistono i “settantenni” così come non esistono “gli uomini” o “le donne” se intesi come un blocco compatto e omogeno. Esistono le differentissime persone ciascuno con una sua storia e una sua identità. E in quanto persona vorrei che nessuno mi rompesse i coglioni.