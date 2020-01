LA VERSIONE DI MUGHINI – SUCCEDE CHE IO ABBIA TRONCATO IL MIO PRECEDENTE CONTRATTO CON “ENI GAS E LUCE” E SIA PASSATO A UN ALTRO GESTORE. HO GIÀ PAGATO FINO ALL’ULTIMA LIRA QUELLO CHE DOVEVO. TUTTO NEL MIGLIORE DEI MONDI POSSIBILE. UN CORNO” - “QUESTI DELINQUENTI MI MARTELLANO DI TELEFONATE GIORNALIERE. URLO, MINACCIO, BESTEMMIO, NIENTE DA FARE. SONO SPARSI IN TUTTA ITALIA QUEI POVERI RAGAZZI. MI SPIACE PER LORO, MI SPIACE DI URLARGLI CONTRO. MA CHE ALTRO POSSO FARE?”

Caro Dago,

giampiero mughini

mi affido alle tue righe per fatto personale e ne chiedo scusa ai tuoi lettori. Ma è un fatto personale che potrebbe essere quello di tanti, tantissimi italiani esposti a una prepotenza. E’ di pochi giorni fa la notizia che è stata comminata una pesante multa alla società “Eni gas e luce” per la loro abitudine di martellare i potenziali clienti con telefonate pressoché illimitate a ogni ora del giorno, e meglio ancora se a ora di pranzo o di cena, telefonate contro le quali nessuno di noi ha la benché minima possibilità di difesa.

eni gas e luce

Succede adesso che io abbia troncato il mio precedente contratto con “Eni gas e luce” e sia passato a un altro gestore. Quanto di più semplice. Finisce un rapporto, ne comincia un altro. Naturalmente ho già pagato fino all’ultima lira quello che dovevo. Tutto nel migliore dei mondi possibile. Un corno.

ENI GAS E LUCE

giampiero mughini

A partire dalla settimana successiva alla chiusura del mio rapporto con la “Eni gas e luce”, questi delinquenti mi martellano di telefonate giornaliere (oggi ne sono arrivate tre) in cui dei ragazzi che pronunciano un italiano così e così mi vorrebbero convincere a tornare alla “Eni gas e luce”. L’ultima telefonata è arrivata due minuti fa, mentre avevo cominciato a scrivere questo pezzullo. Urlo, minaccio, bestemmio, niente da fare. Sono sparsi in tutta Italia quei poveri ragazzi che per due lire fanno da sicari della “Eni gas e luce”. Mi spiace per loro, mi spiace di urlargli contro. Ma che altro posso fare per difendermi da queste canaglie che non si danno pace dall’aver perso un ragguardevole pollo da spennare? Dio santo, Dio santo.

call center ENI GAS E LUCE 1

GIAMPIERO MUGHINI

call center 1 giampiero mughini