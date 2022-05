IL VESTITO DI MARILYN MONROE INDOSSATO DA KIM KARDASHIAM AL MET GALA VALE 4,8 MILIONI DI DOLLARI! - L'ABITO ERA STATO INDOSSATO L'ULTIMA VOLTA DALL'ATTRICE NEL 1962, DURANTE L'INDIMENTICABILE ESIBIZIONE ALLA CONVENTION DEL PARTITO DEMOCRATICO, QUANDO MARILYN CANTANDO "HAPPY BIRTHDAY MR. PRESIDENT" SEMBRO' "FARE L'AMORE CON KENNEDY DAVANTI A 40 MILIONI DI AMERICANI"... - VIDEO E FOTO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Marilyn canta Happy Birthday Mr President

Sessant’anni dopo la famosa esibizione di Marilyn Monroe al Madison Square Gardens per cantare Happy Birthday al presidente Kennedy, il suo leggendario vestito nudo è tornato sotto i riflettori.

L'abito abbagliante, indossato da Kim Kardashian al MET Gala di ieri sera, è stato indossato l'ultima volta pubblicamente nel 1962 quando Monroe salì sul palco per celebrare il compleanno del presidente John F. Kennedy. Nonostante fossero presenti migliaia di persone al gala, la sensuale esibizione dell'attrice sembrava diretta solo a Kennedy, il che alimentò le voci di una relazione segreta tra i due.

L'abito in rete e marquisette, impreziosito da 6.000 cristalli, è rimasto parte del patrimonio di Monroe fino a quando la sua amica Anna Strasberg non ha arruolato Christie's per venderlo nel 1999. È stato messo all'asta di nuovo nel 2016 ed è stato acquistato dal Ripley's Believe It Or Not Museum in Florida, dove è stato esposto fino a quando Kim Kardashian ha avuto l'idea di indossare il "vestito nudo originale" al Met Gala di quest'anno.

Kim Kardashian con il vestito di Marilyn

L'abito era così aderente che a Marilyn dovette essere cucito addosso, e Kim ha ammesso di aver seguito una dieta drastica per perdere 7 chili libbre in tre settimane perché non le andava bene.

Il primo schizzo dell'abito è stato il progetto di debutto dello stilista americano Bob Mackie, che all'età di 21 anni aveva lasciato il Chouinard Art Institute per lavorare per il costumista francese Jean Louis. «È stato il mio primo lavoro a Hollywood, avevo appena finito la scuola. È stata la prima volta che sono stato coinvolto in un vestito del genere. Da allora ne ho fatti probabilmente milioni» ha raccontato Mackie.

«Quel tipo di vestito, l'illusione di essere nudo, pensare di poter guardare qualcosa che in realtà non è possibile vedere. Era magico ed era semplice. Era semplice, eppure così potente. Era Marilyn, Marylin era abituata a essere nuda, non le importava e aveva un aspetto fantastico. Nessuno aveva mai visto Marilyn di persona in quel modo, era incredibile».

Marilyn canta Happy Birthday Mr President 2

Il capo è stato ispirato dai costumi creati da Louis per Marlene Dietrich e il suo spettacolo di cabaret negli anni '50 e '60 ed è stato realizzato dallo stesso acclamato stilista. Monroe ha acquistato l'abito su misura per 1.440 dollari e Mackie ha detto a Vogue che dopo aver dato lo schizzo a Louis «non aveva idea di cosa fosse diventato fino a quando non sono apparse sul giornale le foto dell'evento».

Martin Nolan, direttore esecutivo di Julien's Auctions, ha rivelato prima dell'asta dei vestiti nel 2016 che Monroe aveva chiesto a Louis di farle qualcosa di «veramente storico». «Voleva il fattore wow, per mostrare al mondo quanto era bella», ha detto. «Aveva perso peso e si sentiva davvero bene e voleva mostrarlo al mondo».

Marilyn canta Happy Birthday Mr President 3

Mackie ha ricordato che Fox Studios era riluttante a lasciare che la star si vestisse in modo troppo provocatorio nei film. Si diceva fossero preoccupati per la sua immagine in seguito all'emergere di fotografie di nudo scattate all'attrice nel 1949, quando era alla disperata ricerca di soldi dopo essere stata licenziata dai contratti sia con la 20th Century Fox che con la Columbia Pictures.

Ma secondo Mackie, alla star "non importava davvero" del loro punto di vista. Quando si tolse la pelliccia, Monroe fu accolta con sussulti dal pubblico di 15.000 persone.

Dopo l’esibizione, Kennedy scherzando disse che avrebbe potuto «andare in pensione dopo aver ascoltato cantare "Happy Birthday" in un modo così dolce e salutare». La sua performance venne descritta da un giornalista come «fare l'amore con il presidente davanti a 40 milioni di americani», e alimentò la speculazione che stessero avendo una relazione.

Abito di Marilyn in mostra

Nonostante il suo ruolo da protagonista nella serata, Marilyn comprò cinque biglietti - a 1000 dollari l’uno - per l'evento di gala, perché era l'unico modo per garantirsi un invito alla cena privata successiva. Secondo Douglas Thompson, Marilyn ha ballò cinque volte con il fratello di JFK, Bobby, il procuratore generale degli Stati Uniti, alla festa post-galà in una suite attico di New York. Ma se ne andò con il presidente Kennedy e passò attraverso un corridoio seminterrato e un ascensore privato fino alla sua suite al Carlyle Hotel accanto. Il giorno successivo, tornò in California

Secondo Thompson, il gala doveva segnare la fine della loro relazione dopo che Kennedy l’aveva avvisata di non contattarlo nuovamente. La famosa esibizione fu una delle ultime grandi apparizioni pubbliche di Monroe prima della sua morte, quasi tre mesi dopo, il 4 agosto 1962.

Nel 1999, l'abito è stato venduto da Christie's Auction a New York per 1.267.500 dollari. Nel 2016, la Julien's Auctions, con sede in California, ha venduto l'abito per 4,8 milioni di dollari.

Marilyn canta Happy Birthday Mr President 4

«L'abito è molto più di un semplice capo di abbigliamento», ha detto Nolan prima dell'asta del vestito nel 2016. «È storico, è politico, è un'opera d'arte. È Hollywood, è Marilyn Monroe. Sono i Kennedy. È tutto avvolto in un unico pezzo di garza soufflé di tessuto... Questo vestito, questa storia, questa occasione importante rappresenta un momento decisivo nella storia».

Dopo essere stato venduto da Julien's, l'abito è stato esposto al Museo Credi o no di Ripley ed è stato prestato a Kardashian, l'unica persona oltre a Marilyn ad aver indossato l'abito in 40 anni.

Kim Kardashian con il vestito di Marilyn 2

«Questo è il vestito di Marilyn Monroe. Ha sessant'anni. Ho avuto questa idea di indossarlo e provarlo. Sono venuti con guardie armate e guanti. L'ho provato e non mi andava bene. Ho dovuto perdere 7 chili», ha detto sul tappeto rosso.

«Ero determinata ad adattarmi... ce l'ho fatta...» aggiungendo che non ha mangiato carboidrati o zucchero per tre settimane e si è anche tinta i capelli di biondo.