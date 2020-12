VESUVIO, NON FARE SCHERZI - SCOSSA DI TERREMOTO IERI SERA A POZZUOLI E IN ALCUNI QUARTIERI DI NAPOLI - LA SCOSSA È STATA PRECEDUTA DA UN FORTE BOATO. NELLA ZONA FLEGREA È IN CORSO DA ALCUNI MESI UNO SCIAME SISMICO…

Una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente ieri sera a Pozzuoli, soprattutto tra la zona della Solfatara e di via Campana, e in alcuni quartieri della città di Napoli. La scossa, avvertita anche ai piani alti di abitazioni della zona di Arco Felice e Rione Toiano, è stata preceduta da un forte boato. Nella zona flegrea è in corso da alcuni mesi uno sciame sismico collegato alla ripresa del bradisismo. Per ora non si segnalano danni, solo molta paura tra la gente.

Secondo quanto riporta il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'epicentro della scossa delle 20.23 è stato rilevato a cinque chilometri da Pozzuoli, nel cuore della zona flegrea, a soli due chilometri di profondità. Per questo motivo, come tutti i fenomeni legati al bradisismo, la scossa, di lieve entità (magnitudo 1,8), è stata avvertita con forza dalla popolazione di Pozzuoli, dei comuni vicini e dei quartieri della zona ovest di Napoli.

L'Amministrazione comunale di Pozzuoli fa sapere di essere «in contatto con l'Osservatorio Vesuviano» e che comunicherà «eventuali aggiornamenti» in merito al terremoto di magnitudo 1.8 registrato alle 20.23 con epicentro nell'area dell'Accademia Aeronautica a una profondità di 2 km. Il Comune di Pozzuoli fa sapere che il terremoto «potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell'area prossima all'epicentro».

Il Comune di Pozzuoli ricorda inoltre che «dal 2012 il Dipartimento nazionale di Protezione Civile ha elevato il livello di allerta vulcanica dei Campi Flegrei da verde a gialla. L'innalzamento del livello di allerta ha comportato il rafforzamento del monitoraggio scientifico e delle attività di pianificazione e prevenzione. In considerazione di ciò - conclude la nota - l'Amministrazione comunale di Pozzuoli è impegnata a garantire alla popolazione un costante aggiornamento sull'evoluzione dei fenomeni con il fine di prevenire ed eventualmente fronteggiare qualsiasi situazione critica».

«Sono state registrate più scosse di terremoto nei Campi Flegrei, percepite in più punti del nostro territorio e da molti cittadini di Bacoli. Sono in contatto con la Protezione Civile della Regione Campania e con Ingv, sezione di Napoli Osservatorio Vesuviano. La situazione è costantemente monitorata». Lo scrive su Facebook il sindaco di Bacoli ( Napoli), Josi Gerardo Della Ragione. «Si sta abbattendo inoltre un nuovo violento maltempo sulla nostra città. E stata dichiarata l'allerta meteo arancione fino alla giornata di domani. Ho attivato il Centro operativo comunale ed il servizio di reperibilità. Siamo in strada per affrontare i disagi. Invito pertanto la comunità a restare presso il proprio domicilio e ad evitare spostamenti», conclude Della Ragione.