Shana Lebowitz per "it.businessinsider.com"

sex appeal 2

Ci sono molti modi per aumentare facilmente il vostro sex appeal. Portare a spasso un cane; suonare della buona musica, raccontare

Purtroppo, ce ne sono almeno altrettanti per sabotarlo, per esempio mettere una foto in cui stravaccati o con le braccia incrociate nel sito per appuntamenti online.

Di seguito, abbiamo riunito comportamenti e caratteristiche fin troppo diffusi che possono rendere difficile riuscire ad avere un appuntamento; e solo alcuni hanno a che fare con il vostro aspetto fisico.

sex appeal 1

Carenza di sonno

Dopo aver dormito poco possiamo sembrare molto meno attraenti.

Nel 2010, ricercatori svedesi e olandesi hanno scattato foto di persone che avevano dormito almeno otto ore la notte precedente e di persone che non avevano dormito per 31 ore. Quelle che non avevano dormito venivano giudicate meno sane e meno attraenti.

Tre anni dopo, i ricercatori hanno approfondito l’argomento, e altri partecipanti hanno giudicato la persone ritratte nelle foto con criteri diversi.

dormire poco

In generale, dicevano che le persone che non avevano dormito avevano “palpebre cadenti, occhi rossi, occhiaie e pelle pallida”. Sembravano addirittura più tristi rispetto alla loro controparte più riposata.

Essere cattivi

I bravi ragazzi arrivano davvero ultimi?

In uno studio cinese del 2014, i ricercatori hanno fatto osservare a uomini e donne foto di altre persone che avevano tutte un’espressione neutra.

Alcune delle foto erano accompagnate dalla parole “dignitoso” e “onesto”; altre da “cattivo” e “malvagio”; altre ancora erano prive di informazioni.

I partecipanti finirono col giudicare meno attraenti le persone che venivano descritte come cattive e malvagie.

sex appeal 8

Linguaggio del corpo chiuso

La “power pose” è un tema controverso all’interno della comunità scientifica. Uno studio del 2010 ha scoperto che allargare il proprio corpo può far sentire più potenti e fiduciosi in se stessi, ma uno degli autori ha detto recentemente che gli effetti non sono reali.

Però uno studio del 2016 condotto da ricercatori della University of California a Berkeley, della Stanford University, della University of Texas di Austin e della Northwestern University suggerisce che assumere una posizione simile alla “power pose” possa rendervi più attraenti; mentre un linguaggio del corpo contratto avrà l’effetto opposto.

atteggiamento di chiusura

In un esperimento di questo studio, i ricercatori avevano creato dei profili per uomini e donne su una app di appuntamenti che si basava sul GPS. In un set di profili, gli uomini e le donne erano ritratte in posizioni contratte, ad esempio con le braccia incrociate o le spalle ricurve.

In un altro set di profili, gli stessi uomini e le stesse donne erano ritratti in posizioni più espansive, come sollevare le braccia a “V” o allungandosi per prendere qualcosa.

I risultati mostravano che per un appuntamento i partecipanti sceglievano più probabilmente le persone in postura espansiva piuttosto che contratta. Ed è risultato che gli uomini in posizione contratta fossero particolarmente svantaggiati.

stress

Stress

Rilassatevi — potreste avere un aspetto migliore.

Uno studio del 2010 svolto da ricercatori in Finlandia, Sudafrica, Gran Bretagna, Lettonia ed Estonia ha scoperto che le donne lettoni con livelli elevati di cortisolo, l’ormone dello stress, erano percepite dagli uomini eterosessuali lettoni come meno attraenti.

Anche se gli uomini non conoscevano il livello di cortisolo delle donne (solo i ricercatori li conoscevano), esso sembrava influenzarne il fascino percepito. Secondo i ricercatori è possibile che un basso livello di cortisolo (e di stress) indichi salute e fertilità.

apparire troppo felici

Apparire troppo felici e troppo orgogliosi

Mentre la felicità è generalmente considerata attraente nelle donne, di solito le ragazze non cercano ragazzi esageratamente sorridenti.

Al contrario, mentre l’orgoglio è tradizionalmente considerato attraente negli uomini, pare che i ragazzi non preferiscano le ragazze che appaiono orgogliose.

Nel 2011, i ricercatori della University of British Columbia hanno svolto degli esperimenti su oltre 1.000 adulti in nord America, facendogli vedere delle fotografie di membri del sesso opposto e chiedendogli quanto erano attraenti le persone nelle foto.

I risultati mostravano che gli uomini giudicavano più attraenti le donne quando avevano un aspetto felice e meno attraenti quando dimostravano orgoglio. Le donne, invece, giudicavano più attraenti gli uomini che dimostravano orgoglio e meno attraenti quelli che sembravano felici.

sex appeal 6

Non è chiaro, però, se queste scoperte sul fascino siano applicabili a culture diverse. In una dichiarazione, i ricercatori hanno detto che probabilmente i risultati riflettono i tradizionali valori occidentali e le regole di genere; ad esempio, l’idea che un uomo debba apparite “forte e silenzioso” mentre una donna “sottomessa e vulnerabile”.

Non avere senso dell’umorismo

Un tizio entra in un bar … farfuglia una barzelletta e se ne va da solo.

Uno studio del 2009 dei ricercatori della University of California di San Diego ha scoperto che non essere spiritosi — e addirittura avere un senso dell’umorismo nella media — è considerato meno attraente rispetto ad avere un gran senso dell’umorismo.

Lo studio ha anche scoperto che non era questione di genere — poco ‘sense of humor’ è considerato allo stesso modo scarsamente attraente in uomini e donne.

sex appeal 5

Pigrizia

Il risultato di una serie di esperimenti, pubblicato dai ricercatori della University of Wisconsin-Madison e dalla State University of New York di Binghamton nel 2004, dimostrava che il fascino percepito era collegabile a tratti quali la disponibilità.

In un esperimento, i ricercatori chiesero agli studenti di un corso di archeologia di sei settimane di valutarsi reciprocamente secondo varie caratteristiche della personalità, e anche secondo il fascino, all’inizio e alla fine del corso.

sex appeal 7

Quando i ricercatori analizzarono i risultati, scoprirono che anche gli studenti valutati come attraenti nella media all’inizio del corso, alla fine erano stati valutati sotto la media quando i loro compagni li percepivano come pigri (ad esempio non collaborativi e scansafatiche).

Se il vostro odore è troppo simile o troppo diverso da quello di un potenziale partner

La scienza suggerisce che noi esseri umani cerchiamo compagni che non siano geneticamente né troppo simili né troppo diversi da noi; e a volte compiamo queste valutazioni basandoci sull’odore corporeo.

sex appeal 4

In uno studio del 2006, condotto dai ricercatori della University of New Mexico di Albuquerque, ad esempio, sono state ingaggiate coppie eterosessuali per rispondere a domande su quanto si sentivano attratti dal loro partner e su quante erano le altre persone con cui avevano fatto sesso nel corso della relazione.

Contemporaneamente, i ricercatori esaminarono il DNA dei partecipanti. In particolare, volevano paragonare il loro complesso maggiore di istocompatibilità (Major Histocompatibility Complex, MHP), che sono geni del sistema immunitario.

stress

I ricercatori hanno scoperto che più gli MHP di una coppia erano simili, meno i partecipanti erano attratti dai loro partner e più probabilmente avevano avuto rapporti sessuali al di fuori della relazione.

Allo stesso tempo, lo studio ha anche scoperto che evitiamo persone con un odore troppo diverso dal nostro.

Disonestà

Se siete tentati di mentire per apparire più fighi, non fatelo.

Una ricerca suggerisce che la disonestà rappresenta uno dei principali motivi di separazione sia per uomini che per donne. Per uno studio del 2006 condotto nella University of Western Ontario, i partecipanti dovevano leggere commenti a proposito di uomini e donne che venivano descritti come intelligenti o stupidi, dipendenti o indipendenti, e onesti e disonesti.

I partecipanti poi giudicavano le persone descritte basandosi su una serie di criteri, tra cui, quanto gli piacevano e quanto erano affascinanti.

sex appeal 3

Si scoprì che l’onestà era l’unica caratteristica delle tre che influiva sostanzialmente sui giudizi di fascino e gradimento.

Fumare e bere troppo

In uno studio del 2016, i ricercatori hanno reclutato più di 200 donne eterosessuali in Belgio per far loro osservare fotografie e biografie di giovani uomini.

Gli uomini le cui biografie indicavano che fumavano frequentemente venivano considerati meno affascinanti rispetto ai non fumatori e ai fumatori occasionali — soprattutto se veniva presa in considerazione una relazione di lungo periodo.

marcelllo mastroianni

Per quanto riguarda il bere, i bevitori occasionali erano giudicati più attraenti rispetto ai non bevitori e ai bevitori frequenti, in considerazione di relazioni sia di breve sia di lunga durata.

Non essere umili

L’immodestia può uccidere il romanticismo — almeno secondo uno studio del 2014 eseguito dai ricercatori del Hope College e della University of North Texas.

Durante due esperimenti, i ricercatori hanno fatto leggere a circa 200 studenti, per lo più eterosessuali, descrizioni e valutazioni della personalità di un ipotetico compagno di studi.

senso dell'umorismo

Le descrizioni erano varie — in alcune c’era scritto, “sono uno studente abbastanza bravo, ma non un secchione. Gli altri dicono che sono intelligente, ma a me non piace attirare l’attenzione”. In altre, “Sono uno studente davvero bravo e molto intelligente, ma sicuramente non un nerd o un secchione: credo che mi venga naturale”.

Quando gli studenti apparivano molto umili, era più probabile che i loro compagni volessero iniziare una relazione con loro.

Preferenze politiche discordanti

Quando il personale diventa politico.

Uno studio del 2016 pubblicato da ricercatori della University of California di Merced e della California State University di Stanislaus suggerisce che le nostre opinioni politiche influenzano i nostri criteri di valutazione del fascino.

Per lo studio, condotto durante la campagna elettorale del 2012, circa 850 adulti statunitensi hanno indicato se si identificavano maggiormente con i democratici o con i repubblicani.

Poi, i partecipanti osservavano una foto e una breve biografia di una persona del genere opposto. In alcuni casi, la biografia indicava se la persona sosteneva Barack Obama o Mitt Romney.

uomo con cucciolo sex appeal assicurato

Si scoprì che le donne democratiche trovavano molto più attraente l’uomo ritratto se era un sostenitore di Obama e molto meno attraente se sosteneva Romney.

Anche gli uomini ritenevano molto meno attraente la donna quando lei sosteneva il partito opposto. Ma non la ritenevano molto più attraente nel caso sostenesse lo stesso partito.

Ovviamente non si tratta di cambiare le vostre idee politiche per apparire più attraente agli occhi degli altri. E solo la prova della miriade di fattori che definiscono le nostre preferenze sentimentali.