29 ott 2023 12:00

VI MANCAVA L’OPINIONE DI FEDEZ SULLA GUERRA IN MEDIO ORIENTE? ECCOVI ACCONTENTATI. IL MARITO DI CHIARA FERRAGNI CI TIENE A FARCI SAPERE LA SUA OPINIONE: “C'È UNA SOLA PARTE DOVE SI PUÒ STARE: ED È DALLA PARTE DEI BAMBINI E DEI CIVILI, TUTTI INNOCENTI, CHE A GAZA HANNO PERSO O STANNO PERDENDO LA VITA”. EVIDENTEMENTE, PER IL RAPPER, I BAMBINI E I CIVILI ISRAELIANI, AMMAZZATI O PRESI IN OSTAGGIO DAI TERRORISTI DI HAMAS NON HANNO PARI DIGNITÀ…