VI PIACE TRASCORRERE LE GIORNATE A SPIPPOLARE SUL PROFILO DI CHIARA FERRAGNI? ALLORA NON ROMPETE I COGLIONI SE GRAZIE AI VOSTRI “LIKE” LEI E IL MARITINO SI POSSONO PERMETTERE UNA VACANZA DORATA IN SARDEGNA! – I FERRAGNEZ NON HANNO FATTO IN TEMPO A SPIAGGIARSI A PORTO CERVO CHE I ROSICONI LI HANNO ATTACCATI PER IL VILLONE DA 650 METRI QUADRI CON TANTO DI PISCINA, CAMPO DA BASKET E SETTE CAMERE DA LETTO. IL TUTTO PER LA MODICA CIFRA DI 3.500 EURO A NOTTE. BRUSCOLINI PER CHI FATTURA MILIONI…

Da "www.ilmessaggero.it"

Chiara Ferragni a Porto Cervo. I Ferragnez al completo (Fedez, Chiara Ferragni, Leone e Vittoria) sono sbarcati in Costa Smeralda per le loro tradizionali vacanze di agosto.

Anche quest'anno, l'imprenditrice digitale e il rapper hanno affittato una villa da sogno. Stavolta però a Porto Cervo (la scorsa estate a Santa Teresa di Gallura).

A descrivere la residenza principesca, il sito d'informazione locale Gallura Oggi: «La villa è lussuosissima. Solo la zona abitabile è di ben 650 metri quadri su un lotto di circa 4000. Ovviamente con piscina e tutti i confort, tanto che nel cortile c’è anche un campo da basket. L’interno della residenza è incredibile, dentro c’è anche un teatro, una sala fitness e sette camere da letto (tre per gli ospiti)».

Secondo il sito, l'affitto della mega villa partirebbe da 3.500 euro a notte. Il prezzo da capogiro lascia basito più di un fan: «È immorale». Ma i Ferragnez continuano a far sognare, la vacanza principesca continua.

Da "www.liberoquotidiano.it"

La bella vita. Ferie esclusive. Anzi, molto di più. Ovvio, se sei Chiara Ferragni e disponi del suo patrimonio. Ma a molti - rosiconi - la circostanza non va giù. Ma procediamo con ordine. Come sempre, la moglie di Fedez, il rapper più amato dalle bambine, documenta passo passo la sua vita sui social, quei social che sono l'epicentro di tutte le sue fortune.

E così eccola, la Ferragni, in vacanza a Porto Cervo, Sardegna. I Ferragnez sono al completo: Chiara, il maritino e i due figli, Leone e Vittoria. Tutti in Costa Smeralda per le vacanze agostane. E anche quest'anno hanno affittato una villa pazzesca, che viene descritta per filo e per segno da Gallura Oggi, un quotidiano locale.

"La villa è lussuosissima. Solo la zona abitabile è di ben 650 metri quadri su un lotto di circa 4000. Ovviamente con piscina e tutti i comfort, tanto che nel cortile c’è anche un campo da basket. L’interno della residenza è incredibile, dentro c’è anche un teatro, una sala fitness e sette camere da letto (tre per gli ospiti)", spiega Gallura Oggi.

Dunque, il medesimo quotidiano, snocciola le cifre necessarie per accaparrarsi l'immobile: secondo quanto riportato, il prezzo è di 3.500 euro a notte. Prezzo che, come detto in premessa, scatena gli haters, i quali commentando le foto postate dalla Ferragni su Instagram insultano e insistono: "È immorale". Amen.

