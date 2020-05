8 mag 2020 12:07

VI PREGO, FERMATE LE ONG: VOGLIONO TOGLIERCI ANCHE IL PORNO! - DIECI ORGANIZZAZIONI HANNO LANCIATO UN APPELLO CONTRO I SITI HARD: “EROTIZZANO LA VIOLENZA, L’INCESTO E IL RAZZISMO SESSUALE - È IMPOSSIBILE GIUDICARE O VERIFICARE IL CONSENSO IN QUALSIASI VIDEO, PER NON PARLARE DEI VIDEO DI WEBCAM IN DIRETTA” - LA RISPOSTA DI PORNHUB: “LE ACCUSE NON SONO SOLO ERRONEAMENTE FATTUALI MA ANCHE INTENZIONALMENTE FUORVIANTI”