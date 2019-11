VI PREPARATE PER LA FINE DEL MONDO? E ALLORA SAPPIATE CHE IN ARIZONA SI VENDE UN COMPLESSO SOTTERRANEO CHE, DURANTE LA GUERRA FREDDA, È STATO USATO COME BASE PER MISSILI NUCLEARI – IL RETICOLO DI CUNICOLI PUÒ RESISTERE AD ATTACCHI NUCLEARI ED È SCHERMATO CONTRO GLI IMPULSI ELETTROMAGNETICI – QUARANT’ANNI FA UNA FAMIGLIA LO HA ACQUISTATO PER 20MILA DOLLARI: OGGI IL PREZZO È…

Chiunque stia immaginando di acquistare un bunker dove attendere la fine del mondo è bene che sappia che in Arizona si vende un complesso sotterraneo che durante la Guerra Fredda è stato usato come base per missili nucleari.

Basta avere a disposizione 395mila dollari per aggiudicarsi questo reticolo di cunicoli sotterranei nel cuore del deserto che fa parte di un terreno di 13 acri a circa 35 miglia a nord di Tucson. Un tempo ospitava il missile balistico Titano II, ma con la fine delle tensioni con la Russia l’area venne dismessa e messa in vendita.

Oggi è nelle mani di Rick Ellis: nel 2002, ha pagato 200.000 alla famiglia che lo ha acquistato dal governo quasi quattro decenni fa, pagandola solo 20mila dollari. L'unico modo per raggiungere l'ex complesso è quello di aprire porte metalliche che coprono l’accesso verticale al bunker.

Da lì si snodano una serie di tunnel e stanze che un tempo erano i centri di comando della stazione: un guscio di cemento spesso oltre un metro protegge il bunker. Il centro di controllo, alto tre piani, è montato su gigantesche molle in grado di resistere alle onde d'urto generate da un'esplosione nucleare. La struttura è inoltre protetta dagli impulsi elettromagnetici.

Ellis ha affermato che questo rende il sito ideale per coloro che desiderano utilizzarlo come area di archiviazione per dati sensibili.

