VI RICORDATE DEGLI AUDIO IN CUI UNA RAGAZZA RACCONTAVA UNA PRESUNTA “SVELTINA” CON NICCOLÒ ZANIOLO, AL PARCO DELLA CECCHINA DI ROMA? ORA FINIRANNO IN PROCURA – VALERIO B. IL RAGAZZO DI 20 ANNI CHE LI DIFFUSE PER PRIMO, È INDAGATO CON L’ACCUSA DI REVENGE PORN…

Estratto da www.leggo.it

zaniolo parco della cecchina

Gli audio che raccontano una notte di sesso a Roma di Nicolò Zaniolo, finiscono in procura. Valerio B., ragazzo di 20 anni che li diffuse per primo, è indagato con l'accusa di revenge porn. Gli audio erano circolati sulle chat WhatsApp di mezza Roma lo scorso febbraio. La voce di una ragazza raccontava i dettagli a luci rosse di un'avventura con il calciatore, in quel periodo ancora alla Roma.

[…] Nel racconto, si parla di un incontro a luci rosse avvenuto al parco tra Zaniolo e una giovane conosciuta in discoteca. La ragazza protagonista degli audio avrebbe raccontato quanto successo con il calciatore al parco Talenti. Gli audio diventano virali in fretta, così come le battute sul «salta salta» del parco, dove i due avrebbero consumato il rapporto. La ragazza era stata inizialmente individuata in una 30enne, che ha poi smentito di essere la protagonista: «Sono fidanzata da 11 anni».