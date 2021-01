VI RICORDATE IL CASO SHALABAYEVA? PER I GIUDICI DEL TRIBUNALE DI PERUGIA CI FU UNA “LIMITAZIONE DELLA NOSTRA SOVRANITÀ NAZIONALE” – PUBBLICATE LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI CONDANNA PER IL SEQUESTRO DELLA MOGLIE DEL DISSIDENTE KAZAKO ABLYAZOV: “CI FU UN INTERVENTO AL PIÙ ALTO LIVELLO POLITICO-ISTITUZIONALE DELLO STATO CHE…”

(ANSA) - PERUGIA, 13 GEN - Per i giudici del tribunale di Perugia l'indagine preliminare e il dibattimento "non hanno permesso di acquisire elementi concreti" in grado di fornire una risposta alla domanda se "vi fu un intervento al più alto livello politico-istituzionale dello Stato italiano che indirizzò l'operato della Polizia per conseguire la deportazione di Alma Shalabyeva e della figlia e compiacere, in tal modo, la Repubblica del Kazakhstan" ma comunque "durante tre interi giorni del maggio 2013, si realizzò, di fatto, una limitazione o compressione della nostra sovranità nazionale". Lo scrivono nelle oltre 280 pagine di motivazioni della sentenza.

SONO STATE CONDANNATE QUATTRO PERSONE PER IL SEQUESTRO DELLA MOGLIE DEL DISSIDENTE KAZAKO MUKHTAR ABLYAZOV: CINQUE ANNI A RENATO CORTESE, SUPER POLIZIOTTO CHE ARRESTÒ PROVENZANO OGGI QUESTORE DI PALERMO, E ALL’ATTUALE CAPO DELLA POLFER MAURIZIO IMPROTA. STESSA CONDANNA ANCHE PER DUE FUNZIONARI DELLA MOBILE - GLI AVVOCATI DELLA DONNA: “HANNO OBBEDITO A DEGLI ORDINI E CHI LI HA DATI L’HA FATTA FRANCA…”

