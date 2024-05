8 mag 2024 18:29

VI RICORDATE DEL CRAC DELL’EMITTENTE TV ROMA UNO? A OTTO ANNI DI DISTANZA, È ARRIVATA L’ASSOLUZIONE PER L’IMPRENDITORE FABRIZIO COSCIONE, INDAGATO PER UNA PRESUNTA BANCAROTTA FRAUDOLENTA, PER IL FALLIMENTO DELLA TELEVISIONE LOCALE. SECONDO I GIUDICI DEL TRIBUNALE DI ROMA “IL FATTO NON SUSSISTE”