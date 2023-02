VI RICORDATE DEL CROLLO NELLA GALLERIA A26 VICINO A GENOVA? POCO PRIMA, GLI ISPETTORI DI SPEA ENGINEERING, SOCIETÀ CONTROLLATA DA AUTOSTRADE PER L’ITALIA, SI ERANO RIPRESI MENTRE SFRECCIAVANO A 70 ALL’ORA NELLA GALLERIA BERTE' CANTANDO “NON SONO UNA SIGNORA” – I CONTROLLI ANDAVANO FATTI PALMO A PALMO E ORA IL VIDEO È FINITO IN TRIBUNALE AL PROCESSO PER I 43 MORTI DEL CROLLO DEL PONTE MORANDI: PER I PM È LA DIMOSTRAZIONE CHE I CONTROLLI ERANO SISTEMATICAMENTE FALSIFICATI E… - VIDEO

I controlli andavano fatti palmo a palmo, a vista. Invece gli ispettori di Spea Engineering, società controllata da Autostrade per l’Italia, sfrecciavano in macchina, a 70 all’ora, ridendo e cantando: “Non sono una signora!”. Il riferimento, alla hit della celebre icona del pop italiano Loredana Bertè è dovuta al fatto che la galleria, situata nel comune di Masone, sul tratto ligure della A26, si chiama Bertè.

Peccato che in quel punto, un mese e mezzo più tardi, il 30 dicembre 2019, siano crollate due tonnellate e mezzo di cemento, che solo per un soffio non hanno ammazzato due automobilisti. Il rapporto compilato da Spea garantiva che era tutto a posto: per cinque anni il tunnel non avrebbe avuto bisogno di interventi. Peccato che a quella velocità, al buio, e con l’ulteriore complicazione delle “onduline” (lamiere in teoria temporanee, che nelle gallerie controllate da Aspi rimanevano montate per decenni), secondo gli investigatori non si poteva vedere assolutamente nulla.

A riprendersi, con una telecamera appoggiata sul cruscotto, sono gli stessi tecnici di Spea. Il video – che documenta un’ispezione avvenuta il 18 novembre 2019 – è stato mostrato lunedì 13 febbraio nell’aula del tribunale di Genova, in cui si sta tenendo il processo per i 43 morti del crollo del Ponte Morandi. Per la Procura ligure è la dimostrazione che i controlli sulla rete autostradale erano sistematicamente falsificati, una pratica continuata anche dopo la strage di Genova.

