9 lug 2022 13:15

VI RICORDATE DEL GHANESE CHE UN ANNO FA AVEVA SEMINATO IL PANICO ALLA STAZIONE TERMINE DI ROMA, BRANDENDO UN COLTELLO DA CUCINA E MINACCINADO I PASSANTI? È TORNATO PER DEVASTARE UN BAR! – È SUCCESSO A PIAZZA VITTORIO DOVE IL 45ENNE È ENTRATO IN UN LOCALE CON LA PRETESA DI FAR COLAZIONE: AL DINIEGO DEL PROPRIETARIO, HA DISTRUTTO TUTTO INFRANGENDO VETRINE E SPACCANDO TUTTO QUELLO CHE GLI CAPITAVA SOTTO MANO…