VI RICORDATE DELLA “MANTIDE DELLA BRIANZA”? PER I GIUDICI TIZIANA MORANDI, CHE NARCOTIZZAVA GLI UOMINI PER DERUBARLI, NON ERA AFFETTA DA ALCUN DISTURBO PSICHICO E AVEVA UNA “SPICCATA TENDENZA ALLA MENZOGNA E ALLA MANIPOLAZIONE” – NELLE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA CON CUI I MAGISTRATI HANNO CONDANNATO LA DONNA A 16 ANNI E 5 MESI SI PARLA DI “PERICOLOSITÀ SOCIALE”: “AGIVA CON FREDDEZZA D’ANIMO E SPREGIUDICATA LUCIDITÀ…”

Estratto dell'articolo di Federico Berni per www.corriere.it

TIZIANA MORANDI

Non c’è alcun disturbo psichiatrico, la sua è una spiccata «tendenza alla menzogna e alla manipolazione». Tiziana Morandi ha dunque agito con «spregiudicata lucidità», quando ha narcotizzato e derubato almeno nove uomini conosciuti in chat. Per i giudici del tribunale di Monza, che a dicembre scorso hanno condannato la cosiddetta «mantide della Brianza» a 16 anni e 5 mesi di reclusione, la sua «serialità delittuosa», rappresenta una «spia di spiccatissima pericolosità sociale», per «la freddezza d’animo con cui tutti i gravi delitti sono stati commessi».

TIZIANA MORANDI - A SINISTRA LE IMMAGINI RITOCCATE SUI SOCIAL A DESTRA LEI A PROCESSO

[…]

Anziani, giovani o di mezza età: tutti sono sprofondati in un sonno profondo e senza ricordi, dopo aver accettato bevande nella quali Tiziana Morandi versava di nascosto dosi di benzodiazepina («sempre uguale il modus operandi») Durante lo stato di incoscienza, le vittime venivano derubate. Piccole somme, o oggetti personali, oppure la carta di credito con cui faceva acquisti per sé. Qualcuno si è messo al volante, e si è risvegliato in ospedale dopo essere andato a sbattere senza ricordare come […]

Tiziana Morandi

La donna ha offerto in aula una serie di racconti risultati a dir poco inverosimili. «Surreale — per esempio — la versione alternativa a proposito della sparizione delle banconote di uno degli uomini circuiti (un giovane altoatesino) che sarebbero volate via a causa del forte vento, e disperse nei campi attorno alla sua abitazione».

[…] I giudici non fanno sconti e sottolineano la «lucidità e l’abilità nella menzogna dimostrata a valle di ognuno dei singoli episodi». Oltre alla «tendenza alla manipolazione scollegata da qualsiasi patologia o disturbo di natura psichiatrica», ma che rivela invece la sua «pervasiva capacità criminale». […]

Tiziana Morandi

Oltre alla pena inflitta, il tribunale ha stabilito la misura di sicurezza consistente in un periodo di tre anni di libertà vigilata, proprio alla luce «della sua capacità a delinquere», nella quale «non ha mostrato alcun segno di redenzione o di pentimento nel corso del processo».

