LA SALUTE MENTALE NON È UN BONUS – IL BONUS DESTINATO ALL’AIUTO PSICOLOGICO È STATO AFFOSSATO IN SENATO, DOVE NON È PASSATO UN EMENDAMENTO BIPARTISAN DA 50 MILIONI DI EURO PER LA PSICOTERAPIA, E ALLA CAMERA NON VA OLTRE LE PROMESSE DEL MINISTRO SPERANZA - E INTANTO LA PANDEMIA FA AUMENTARE I PROBLEMI PSICOLOGICI NON SOLO TRA BAMBINI E ADOLESCENTI, MA ANCHE TRA I QUARANTENNI CHE…