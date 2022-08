VI RICORDATE DI LILIANA RESINOVICH, LA 63NNE TROVATA MORTA IN UN PARCO DI TRIESTE? LA PERIZIA DELLA PROCURA CONFERMA CHE È MORTA PER ASFISSIA E SI È SUICIDATA TRE GIORNI PRIMA CHE IL CADAVERE VENISSE RITROVATO A MENO DI UN CHILOMETRO DA CASA – LA DONNA AVEVA DUE SACCHETTI PER ALIMENTI SULLA TESTA STRETTI INTORNO ALLA GOLA MENTRE IL CORPO ERA INFILATO IN SACCHI DELL’IMMONDIZIA – NELL’ORGANISMO NON SONO STATE RITROVATE TRACCE DI DROGHE O SONNIFERI E…

Da www.blitzquotidiano.it

SEBASTIANO VISINTIN LILIANA RESINOVICH

Liliana Resinovich è morta asfissiata e si sarebbe suicidata. La conferma arriva da una perizia della Procura sulle cause della sua morte, perizia presentata dopo una serie di analisi cliniche che avevano già rafforzato questa convinzione, espressa dagli inquirenti e dagli investigatori.

Liliana Resinovich si è suicidata. E la morte risale a due o al massimo a tre giorni prima del suo ritrovamento. la donna di 63 anni, scomparve dalla sua abitazione di Trieste, dove viveva con il marito Sebastiano Visintin, il 14 dicembre scorso. Dopo ricerche partite in ritardo, fu ritrovata il 5 gennaio successivo nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste. Praticamente, a meno di un chilometro da casa. Il ritrovamento del corpo non chiarì le cause della morte Fu ritrovata in una insolita situazione, con due sacchetti uno dentro l’altro del tipo trasparente per alimenti intorno alla testa e stretti (non troppo) alla gola.

LILIANA RESINOVICH E SEBASTIANO VISINTIN

Tutto il corpo invece era chiuso in due grandi sacchi di quelli utilizzati per i rifiuti, uno infilato dall’ alto, uno dal basso. Era in posizione fetale, rannicchiata, con le mani incrociate sulla felpa. Secondo i periti – il medico legale Fulvio Costantinides e il radiologo Fabio Cavalli – l’asfissia causata dai sacchetti sarebbe compatibile con un suicidio.

Se si respira l’anidride carbonica che si espira, si muore senza traumi particolari. D’altronde, nell’organismo non sono state trovate tracce di droghe o sonniferi e sul corpo nessun segno di violenza o perfino di gesti di costrizione o del tipo che si lasciano su un cadavere nel caso di un trasporto a mano.

Le 50 pagine della perizia

liliana resinovich

Nelle 50 pagine della perizia, pronta a marzo ma resa nota soltanto oggi per motivi “tecnici”, i due esperti incaricati dal pm Maddalena Chergia, ritengono che Liliana abbia fatto tutto da sola dopo autopsia ed esami tossicologici. Non è chiaro, invece, dove sia stata Liliana dal 14 dicembre al 2/3 gennaio, uscita di casa senza i due telefoni cellulari e senza la fede nuziale. Né si capisce perché si sia suicidata. Tantomeno nel singolare modo scelto.

Liliana Resinovich

Si è detto più volte che fosse innamorata dell’ atletico Claudio Sterpin, di una ventina di anni più anziano, con il quale aveva avuto una relazione decenni prima. Sarebbe stato più semplice e appagante una scelta in questo senso. Ma forse non si saprà mai. E questo non soddisferà il fratello della vittima, Sergio, che da sempre è invece convinto che non si tratti di suicidio

liliana resinovich 3 liliana resinovich e sebastiano visintin 3 liliana resinovich e sebastiano visintin 4 liliana resinovich e sebastiano visintin 6 liliana resinovich e sebastiano visintin 5 liliana resinovich e sebastiano visintin 7 liliana resinovich 1 liliana resinovich 2 liliana resinovich 4