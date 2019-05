Da www.liberoquotidiano.it

Dopo dodici anni dalla sua scomparsa c'è un nuovo sospettato nel caso, mai risolto, di Maddie McCann, la bambina inglese, che oggi avrebbe 16 anni, svanita nel nulla nel 2007 in Portogallo quando aveva 4. Si tratta di un pedofilo tedesco, Martin Ney, condannato all'ergastolo per la morte di tre bambini, il cui identikit corrisponde a quello di un uomo visto aggirarsi nei pressi del resort, poco dopo la sparizione della piccola.

L'uomo è una delle due "persone di interesse" su cui gli inquirenti portoghesi si stanno concentrando e che vogliono interrogare dietro le sbarre. Ney, infatti, è in carcere dal 2012 per aver rapito e ucciso tre ragazzini piccoli e abusato di molti altri. Conosciuto come l'uomo mascherato, negli anni Novanta aveva viaggiato in Portogallo. Le sue vittime note erano tutti maschietti (omicidi compiuti nell'arco di dieci anni, tra il '92 e il 2001, tre ragazzini tra 9 e 13 anni) ma gli esperti sostengono che il genere è spesso poco importante per i pedofili.

L'anno scorso Ney avrebbe confessato un quarto omicidio a un compagno di cella, un ragazzino francese di 10 anni, sparito da un campo scuola a Saint-Brevin-les-Pins nel 2004. La sua immagine corrisponderebbe all'identikit di un uomo, visto nella zona di Praia da Luz, dove i McCann erano in vacanza, la notte del 3 maggio 2007. Una portavoce di Gerry e Kate Mccann ha confermato che "potrebbe essere lui, corrisponde al profilo. È noto come un pedofilo, un predatore ed è straniero: con una mimetica, spesso armato di coltello, l'uomo si aggirava nei parchi e saltava fuori dai cespugli per ghermire le sue vittime".

