VI RICORDATE DI QUANDO LUDWIG KOONS MINACCIÒ LA MADRE ILONA STALLER CON UN TASER? A GIUGNO CICCIOLINA DENUNCIÒ IL FIGLIO PER IL TENTATIVO DI ESTORCERLE DENARO, MA ORA IL 31ENNE RISCHIA DI FARLA FRANCA – GIUDICI E PM SI STANNO INTERROGANDO SE IL TASER POSSA ESSERE CONSIDERATA UN’ARMA A TUTTI GLI EFFETTI: SE NON FOSSE COSÌ, CADREBBE L’ACCUSA NEI CONFRONTI DI KOONS JR…

Estratto dell'articolo di www.repubblica.it

CICCIOLINA LUDWIG KOONS 1

La vicenda giudiziaria che coinvolge Ludwig Maximillian Koons, l'unico figlio della pornostar Ilona Staller, nota come Cicciolina, potrebbe avere un epilogo favorevole per il trentunenne. L’accusa nei suoi confronti ruota attorno alla detenzione illegale di un’arma, il taser che aveva puntato contro la madre.

L’interrogativo che si pongono a processo giudici e pm è semplice: ma è un’arma a tutti gli effetti? La riserva verrà sciolta nella prossima udienza di giugno. Se non dovesse essere considerata un’arma l’accusa nei confronti di Koons verrebbe a cadere.

[…] L’uomo era stato arrestato lo scorso 27 giugno dopo una denuncia della stessa Staller. L’ex diva del porno aveva raccontato ai carabinieri di essere stata minacciata dal figlio con una pistola elettrica: l'intento era quello di estorcerle del denaro. […]

CICCIOLINA LUDWIG KOONS 1

“È falso", aveva detto Ludwig Koons riferendosi al taser. "Io e mia madre abbiamo dei battibecchi, ma non l'ho mai minacciata". Poi aveva aggiunto: "Lo giuro. È una cosa che non mi appartiene. Il taser è un regalo di un mio amico, non dovevo fare male a nessuno. E non sapevo fosse illegale".

cicciolina ilona staller e il figlio ludwig koons CICCIOLINA LUDWIG KOONS 1