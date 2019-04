VI RICORDATE DI QUEL SIMPATICONE DI BENNY HILL? DIETRO QUEL VISO DA PACIOCCONE SEMPRE ALLEGRO SI NASCONDEVA UNA PERSONA PIENA DI INSICUREZZE E CON L’OSSESSIONE DELLA POVERTÀ – “SI SENTIVA POCO ATTRAENTE E DI CONSEGUENZA POCO AMATO. AVEVA TALMENTE PAURA DI SPENDERE SOLDI CHE INDOSSAVA GLI STESSI VESTITI FINO A QUANDO NON ERANO LOGORI E SI INCOLLAVA LE SUOLA DELLE SCARPE…” (VIDEO)

DAGONEWS

benny hill 4

La maggior parte della gente lo ricorda per la sua comicità spicciola e per le burle al limite con il demenziale. Le risate fuoricampo del “Benny Hill show” e la musichetta, diventata un marchio di fabbrica, hanno segnato un'epoca.

Ma, come spesso accade con i comici, dietro quel faccione paffuto sempre pronto a far ridere si nascondeva un uomo pieno di insicurezze e con la paura morbosa della povertà.

Nel nuovo libro “True Confessions of a Shameless Gossip”, Craig Bennett riporta una lunga chiacchierata con l'attrice australiana Sarah Kemp, amica intima di Hill e sua confidente per anni.

benny hill 1

«Passava ore a dirmi quanto non si sentisse amato e quanto si sentisse poco attraente per le donne. E sebbene avesse milioni di dollari grazie alle royalties del Benny Hill Show, viveva una vita estremamente frugale e aveva la fobia di spendere soldi».

Secondo i racconti di Kemp, l’attore indossava gli stessi vestiti fino a quando non erano logori e incollava le suole delle scarpe che si erano logorate. Andava a fare la spesa acquistando solo prodotti in offerta e camminava fino al quartier generale della Bbc a piedi pur di non pagarsi un taxi. Possedere un'auto o una casa di proprietà era fuori discussione, secondo Sarah, in quanto una spesa così ingente lo avrebbe sconvolto.

benny hill 3

Hill, scomparso nel 1992 a 68 anni, è ricordato per aver messo in scena il Benny Hill Show, brevi sketch comici popolari in più di 140 paesi tra il 1955 e il 1991.

sarah kemp true confessions of a shameless gossip benny hill 5 benny hill 2