VI RICORDATE DI SARA CUNIAL? - L'EX DEPUTATA COMPLOTTARA E NO-VAX, ELETTA CON I 5 STELLE, È A PROCESSO PER VIOLENZA E MINACCE A PUBBLICO UFFICIALE: DURANTE UNA MANIFESTAZIONE CONTRO IL "GREEN PASS" ORGANIZZATA A GENNAIO NEL 2022 A ROMA HA REAGITO IN MODO VIOLENTO CONTRO UN AGENTE CHE TENTAVA DI BLOCCARE I MANIFESTANTI - SEMPRE LA CUNIAL NEL 2021, IN VAL D'AOSTA, SE L'ERA PRESA CON UN FINANZIERE "COLPEVOLE" DI AVERLA FERMATA PERCHÉ STAVA BEVENDO UN BIRRA IN UN BAR, NONOSTANTE FOSSE "ZONA ROSSA"...

Se gli anni della pandemia sembrano ormai solo un ricordo lontano, l'ex deputata del Movimento 5 Stelle (poi confluita nel gruppo misto per via di dissidi interni al partito), Sara Cunial, che ha già una condanna per non avere rispettato le prescrizioni in zona rossa, deve ancora fare i conti con quanto avvenuto in quegli anni.

La 45enne romana è a processo per violenza e minacce contro un pubblico ufficiale per i fatti avvenuti nel corso di una manifestazione organizzata il 20 gennaio 2022 in piazza Cavour, a cui avevano partecipato molti avvocati. L'obiettivo era presentare una petizione alla Cassazione contro il decreto legge del 7 gennaio 2022, che imponeva la vaccinazione obbligatoria per i lavoratori ultracinquantenni e quindi anche l'obbligo di esibire il green pass per accedere al luogo di lavoro.

Tuttavia, quel giorno non era stato possibile depositare il documento, perché i manifestanti erano stati respinti da alcuni agenti della polizia. Gli avvocati si erano riuniti per manifestare contro il green pass, obbligatorio per l'ingresso ai tribunali, così come in generale contro misure sempre più restrittive della libertà, che, secondo loro miravano a tenere fuori tutte le voci del dissenso.

Ma ad essere respinta con la forza e ad avere reagito in modo violento, almeno secondo l'accusa della procura, era stata anche l'ex onorevole Cunial, giunta in sostegno degli avvocati. Lei sostiene di essere stata spintonata dalle forze, ma si è guadagnata una denuncia, perché si sarebbe imposta con la forza, riuscendo a superare il cordone creato dagli agenti.

Dopo i disordini iniziali, la protesta si era conclusa con l'accoglimento, da parte degli Ermellini, di una delegazione composta da due legali all'interno del palazzo.

[…] Il 24 aprile del 2021, durante una manifestazione contro la Dad ad Aosta, l'ex deputata avrebbe inveito contro un finanziere che le aveva chiesto di esibire un documento d'identità, dopo averla sorpresa a bere birra con altre otto persone - senza rispettare le regole del distanziamento - in un periodo in cui la regione era in zona rossa. Una vicenda che ha portato alla condanna in primo grado di Cunial reclusione, con la possibilità di sospensione della pena se avesse corrisposto un risarcimento di 4mila euro.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, dopo essersi inizialmente rifiutata di mostrare il documento, la Cunial avrebbe poi deciso di far vedere il tesserino da deputata, salvo poi strapparlo subito dalle mani del militare e rivolgergli minacce varie.

