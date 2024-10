VI RICORDATE DELLO STUPRO DI PALERMO? UN ANNO PRIMA DELLA VIOLENZA, LA 19ENNE AVEVA PORTATO IN TRIBUNALE UN CUGINO 50ENNE, ACCUSANDOLO DI ABUSI SESSUALI. ORA L’UOMO È STATO ASSOLTO DAL GIUDICE PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE – L’IMPUTATO SI È SEMPRE DETTO INNOCENTE E HA RACCONTATO DI AVER AIUTATO LA GIOVANE, FACENDOLA LAVORARE NELLA SUA PIZZERIA IN CENTRO: “LE HO SOLO FATTO DEL BENE…”

La ragazza vittima dello stupro di gruppo al Foro Italico a Palermo, in un'altra circostanza aveva denunciato anche un'altra persona di abusi: il cugino, un cinquantenne, che è stato però assolto dal gip Stefania Brambille in un altro processo, sempre per violenza sessuale. Il racconto della 19enne non ha retto in questo processo: la giovane aveva denunciato il parente di abusi con l'aggravante dell'uso di alcol e cocaina, ma per il giudice il fatto non sussiste.

[…] Difeso dagli avvocati Giovanni Di Trapani e Giovanni Morgante, l'uomo nel corso di dichiarazioni spontanee aveva detto di avere fatto solo del bene alla cugina.

La zia, che per un periodo ha ospitato la diciannovenne, gli avrebbe chiesto di aiutarla per allontanarla dalle cattive frequentazioni.

Ed è per questo che aveva deciso di farla lavorare nella sua pizzeria in centro storico. Qui, secondo la giovane, sarebbe avvenuta la violenza sessuale. L'imputato ha sempre dichiarato la propria innocenza e ha spiegato di aver rifiutato le proposte della ragazza, limitandosi ad abbracciarla per manifestarle il suo affetto, nulla di più.

