Estratto dell'articolo di www.open.online.it

recupero dei resti del titan 3

Colpi ripetuti in lontananza. Il suono distorto dal movimento dell’acqua. Questo è quello che si sente nell’audio che si credeva avesse registrato i tentativi dell’equipaggio del Titan di farsi udire dai soccorsi mentre il sommergibile si avviava verso l’implosione. Il Titan si era immerso lo scorso 18 giugno […]

recupero dei resti del titan 6

un’ora e mezza dall’immersione, smise di inviare le comunicazioni che il sommergibile dava alla centrale di controllo ogni 15 minuti grazie al sistema satellitare Starlink di Elon Musk. Da lì scattarono le ricerche che scandagliarono il mare per giorni nella vana speranza di trovare il sottomarino nella manciata di ore di autonomia residua prima che terminasse l’ossigeno nella cabina. Venne recuperato solo il 28 giugno, giorni dopo l’implosione […]

recupero dei resti del titan 8

Ora l’inquietante audio è stato rilasciato essendo entrato a far parte del documentario The Titan Sub Disaster: Minute by Minute. Tuttavia, i colpi non provenivano dal sommergibile, bensì dalle vicinanze del mezzo. Secondo la marina militare statunitense che a lungo ha analizzato i suoni, è probabile che questi provenissero da alcune navi impegnate nella ricerca o che fossero dei più generici, suoni dell’Oceano, come riporta Cbs. […]

il joystick di logitech usato per controllare il sommergibile titan STOCKTON RUSH logitech gamepad f710 il joystick usato per guidare il titan IL SOMMERGIBILE TITAN - MEME BY HIPDEM titan sommergibile le componenti low cost del sommergibile titan recupero dei resti del titan 7