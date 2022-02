VI SENTITE ESAUSTI, FRUSTRATI, SIETE IRRITABILI E NON RIUSCITE A RISPETTARE LE SCADENZE? POTREBBERO ESSERE SINTOMI DI BURNOUT, CIOE' UNA "MANIFESTAZIONE DI STRESS CRONICO ASSOLUTO" - IL VOSTRO CORPO MANDA SEGNALI DI ALLARME - TRA QUESTI CI SONO L'INSONNIA, LA STANCHEZZA, MAL DI TESTA, MAL DI STOMACO E CAMBIAMENTI NELLE ABITUDINI ALIMENTARI - ECCO COME RICONOSCERLO E COSA FARE...

Dagotraduzione dal New York Times

La dottoressa Jessi Gold, psichiatra della Washington University di St. Louis, sa che si sta avvicinando al burnout quando si sveglia, si arrabbia immediatamente con la sua casella di posta elettronica e non vuole alzarsi dal letto. Forse non sorprende che un professionista della salute mentale che sta cercando di arginare la marea crescente di burnout possa anche esaurirsi a volte. Dopotutto, il fenomeno è praticamente diventato onnipresente nella nostra cultura.

In un sondaggio del 2021 su 1.500 lavoratori statunitensi, più della metà ha affermato di sentirsi esausta a causa delle loro richieste di lavoro e ben 4,3 milioni di americani hanno lasciato il lavoro a dicembre in quelle che sono diventate note come le "grandi dimissioni". Quando le persone pensano al burnout, spesso vengono in mente sintomi mentali ed emotivi come sentimenti di impotenza e cinismo. Ma il burnout può portare anche a sintomi fisici e gli esperti affermano che può essere saggio prestare attenzione ai segni e adottare misure quando li noti.

Il burnout, come viene definito, non è una condizione medica: è «una manifestazione di stress cronico assoluto», ha spiegato la dott.ssa Lotte Dyrbye, una scienziata medico che studia il burnout presso la Mayo Clinic. L'Organizzazione Mondiale della Sanità descrive il burnout come un fenomeno sul posto di lavoro caratterizzato da sentimenti di esaurimento, cinismo e ridotta efficacia.

«Inizi a non funzionare bene, manchi le scadenze, sei frustrato, forse sei irritabile con i tuoi colleghi», ha detto Jeanette M. Bennett, ricercatrice che studia gli effetti dello stress sulla salute presso l'Università del Nord Carolina, Carlotta.

Ma lo stress può avere effetti di usura sul corpo, specialmente quando non si attenua dopo un po', quindi ha senso che possa portare anche a sintomi fisici, ha detto il dottor Bennett. Quando le persone sono sotto stress, i loro corpi subiscono cambiamenti che includono la produzione di livelli più alti del normale di ormoni dello stress come cortisolo, adrenalina, epinefrina e noradrenalina. Questi cambiamenti sono utili a breve termine - ci danno l'energia per affrontare situazioni difficili - ma nel tempo iniziano a danneggiare il corpo.

I nostri corpi «non sono stati progettati per i tipi di stress che affrontiamo oggi», ha affermato Christina Maslach, psicologa sociale dell'Università della California, Berkeley, che ha trascorso la sua carriera studiando il burnout.

Ecco come riconoscere il burnout nel tuo corpo e cosa fare al riguardo.

A cosa prestare attenzione

Un sintomo comune di burnout è l'insonnia, ha detto il dottor Dyrbye. Quando i ricercatori in Italia hanno intervistato gli operatori sanitari in prima linea con burnout durante il primo picco della pandemia, hanno scoperto che il 55% ha riferito di avere difficoltà ad addormentarsi, mentre quasi il 40% ha avuto incubi.

La ricerca suggerisce che lo stress cronico interferisce con il complicato sistema neurologico e ormonale che regola il sonno. È un circolo vizioso, perché non dormire mette questo sistema ancora più fuori controllo. Se hai notato che non riesci a dormire la notte, potrebbe essere un segno che stai vivendo un esaurimento, ha detto il dottor Dyrbye, e la tua insonnia potrebbe esacerbare il problema.

L'esaurimento fisico è un altro segno comune. La dottoressa Gold ha detto che uno dei suoi sintomi chiave di burnout era la stanchezza. «Mi sono resa conto che dormivo ogni giorno dopo il lavoro e mi sono detta: 'Cosa c'è che non va in me?' ma in realtà era un esaurimento», ha detto.

Il tuo corpo sa di essere in burnout

Anche i cambiamenti nelle abitudini alimentari - mangiare più o meno del solito - possono essere un segno di burnout: nello studio degli operatori sanitari italiani, il 56 per cento ha segnalato cambiamenti nelle abitudini alimentari. Le persone potrebbero mangiare di meno perché sono troppo occupate o distratte, oppure potrebbero ritrovarsi a desiderare «quei cibi di conforto a cui tutti noi amiamo andare quando abbiamo bisogno di qualcosa che ci faccia sentire meglio», ha detto il dottor Bennett. La ricerca suggerisce, inoltre, che gli ormoni dello stress possono influenzare l'appetito, facendo sentire le persone meno affamate del solito quando sono sottoposte a molto stress e più affamate del solito quando lo stress si allevia.

Anche mal di testa e mal di stomaco possono essere provocati dal burnout, ha detto il dottor Gold. Uno studio su persone in Svezia che soffrivano di disturbo da esaurimento - una condizione medica simile al burnout - ha rilevato che il 67% ha riferito di aver avvertito nausea, gas o indigestione e che il 65% aveva mal di testa. È anche importante notare che il burnout può svilupparsi insieme a depressione o ansia, che possono entrambi causare sintomi fisici. La depressione può causare dolori muscolari, mal di stomaco, disturbi del sonno e alterazioni dell'appetito. L'ansia è legata a mal di testa, nausea e mancanza di respiro.

Cosa fare

Se stai riscontrando sintomi fisici che potrebbero essere indicativi di burnout, considera di consultare il tuo medico di base o un professionista della salute mentale per determinare se sono guidati da stress o radicati in altre condizioni fisiche, ha detto il dottor Dyrbye. Non ignorare i sintomi e dare per scontato che non contino.

«È davvero facile eliminare i propri sintomi, specialmente nella nostra cultura, dove ci viene insegnato a lavorare sodo», ha detto il dottor Gold.

Se si tratta di burnout, la soluzione migliore è affrontare la radice del problema. Il burnout è in genere riconosciuto quando è guidato dal lavoro, ma lo stress cronico può avere una varietà di cause: problemi finanziari, problemi relazionali e oneri di cura, tra le altre cose. Pensa ai «sassolini nella tua scarpa che devi affrontare tutto il tempo», ha detto il dottor Maslach, e trova dei modi per rimuoverne alcuni. Forse puoi chiedere al tuo partner di aiutarTI di più con la routine della buonanotte del tuo bambino, o prendere cibo da asporto quando sei particolarmente impegnato in modo da non dover pianificare anche la cena.

Nonostante la copertura del problema nella cultura popolare, il burnout non può essere "riparato" con una migliore cura di sé, ha detto il dottor Maslach - in effetti, questa implicazione peggiora solo il problema, perché attribuisce la colpa e la responsabilità a coloro che soffrono di burnout e implica che dovrebbero fare di più per sentirsi meglio, il che non è il caso, ha detto. Tuttavia, alcune scelte di vita possono rendere meno probabile il burnout. Il supporto sociale, ad esempio, può aiutare, ha detto il dottor Gold. Ciò potrebbe includere parlare con un terapeuta o incontrare gli amici (anche se su Zoom). Può anche aiutare a sfruttare i benefici per la salute mentale o l'esercizio offerti dal datore di lavoro. Anche dormire di più può aiutare, quindi se soffri di insonnia, parla con un medico dei possibili trattamenti, ha suggerito il dottor Bennett.

Quando il burnout deriva da problemi legati al lavoro, può aiutare richiedere migliori condizioni di lavoro. Il dottor Maslach ha suggerito di fare un brainstorming con i colleghi e dI presentare al datore di lavoro idee che potrebbero aiutare, come fornire aree tranquille per le pause e le telefonate personali, creare giorni di "nessuna riunione" in modo che i dipendenti possano avere più tempo per concentrarsi oppure assicurarsi che ci sia sempre caffè in sala pausa. Anche piccoli cambiamenti come questi possono intaccare il rischio di burnout se risolvono un problema che le persone devono affrontare sul lavoro ogni giorno. «Sono i fattori di stress lavorativo cronico che fanno impazzire le persone dopo un po': non hanno l'attrezzatura giusta, non hanno le cose di cui hanno bisogno, non hanno abbastanza persone per fare il lavoro», ha detto il Dr. Maslach.

Anche prendersi una pausa dal lavoro potrebbe aiutare, ma è probabilmente solo un cerotto temporaneo, ha detto il dottor Gold. Lo paragona all'uso di un secchio per svuotare l'acqua da una nave che affonda.«Sta ancora affondando, giusto? Devi fare di più che togliere l'acqua occasionalmente», ha detto. Tuttavia, è importante prendersi una pausa regolarmente, ha affermato il dottor Dyrbye.

In definitiva, devi assicurarti di avere un po' di libertà e autonomia nel tuo lavoro, ha detto il dottor Gold. «Tutto ciò che puoi fare per riguadagnare un elemento di controllo può essere davvero utile», ha detto. Ciò potrebbe significare svolgere la tua attività lavorativa meno preferita subito prima della pausa, quindi aspettarti qualcosa durante l'attività e avere il tempo per riprenderti dopo. Oppure potrebbe essere scambiare un compito temuto con un collega e, in cambio, raccogliere il suo compito più odiato, che potrebbe non essere così difficile per te.

Infine, anche se potresti non voler aggiungere altro al tuo piatto, prova a ritagliare un po' di tempo ogni giorno per qualcosa che ami, ha detto il dottor Dyrbye. Il suo lavoro ha scoperto che i chirurghi che dedicano tempo agli hobby e alla ricreazione, anche solo da 15 a 20 minuti al giorno, hanno meno probabilità di sperimentare il burnout rispetto ai chirurghi che non lo fanno.

«Devi avere qualcosa al di fuori del lavoro che ti aiuti a ridurre lo stress, che ti aiuti a concentrarti e ti aiuti a rilassarti», ha detto.