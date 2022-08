25 ago 2022 08:27

VI SIETE MAI CHIESTI CHE SAPORE HA LA CARNE UMANA? SAPPIATE CHE LE MACABRE TESTIMONIANZE NON SONO CONCORDI. PER IL FAMOSO KILLER GIAPPONESE ISSEI SAGAWA, CHE NEL 1981 HA INGURGITATO SETTE CHILI DI CARNE UMANA, IL TESSUTO DELLE NATICHE “SI SCIOGLIE IN BOCCA COME IL SASHIMI AL TONNO FRESCO”, MENTRE I FIANCHI SONO INSIPIDI – MA CI SONO CANNIBALI CHE L’HANNO ASSOCIATA ALLA CARNE DI POLLO E CHI A QUELLA DI…