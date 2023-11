VI SIETE MAI CHIESTI PERCHÉ FACCIAMO SESSO ORALE? TRALASCIANDO IL MERO GODIMENTO, CI SONO RAGIONI INCONSCE CHE CI PORTANO FINO ALL’INFANZIA – FABRIZIO QUATTRINI, PRESIDENTE DELL’ISTITUTO ITALIANO DI SESSUOLOGIA SCIENTIFICA DI ROMA: “SIN DA PICCOLI UTILIZZIAMO LA BOCCA PER NUTRIRCI MA ANCHE PER SENTIRCI GRATIFICATI. NEL CORSO DELLO SVILUPPO, L’UTILIZZO DELLA BOCCA PER GENERARE PIACERE..."

Estratto dell'articolo di www.today.it

sesso orale

La risposta alla domanda “Perché facciamo sesso orale?” sembra scontata: perché genera piacere sia negli uomini che nelle donne. Tuttavia, dietro questa pratica si nascondono anche altre ragioni inconsce. Fu Freud per primo a demolire il preconcetto secondo cui la sessualità appartiene solo all'età adulta. Il bambino è definito dal padre della psicanalisi come un "essere perverso polimorfo": "perverso" perché ricerca il piacere senza alcun fine riproduttivo, "polimorfo" perché ricerca il piacere con varie parti del suo corpo.

SESSO ORALE

"Sin da piccoli utilizziamo la bocca per nutrirci ma anche per sentirci gratificati - spiega a Today il prof. Fabrizio Quattrini, psicoterapeuta, sessuologo e Presidente dell’Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica di Roma -. Nel corso dello sviluppo, l’utilizzo della cavità orale per generare piacere rimane, come un copione, interiorizzato nella persona, e permane anche nell'età adulta. Questo aspetto inconscio spiegherebbe il perché sperimentiamo il contatto della nostra bocca (e lingua) coi genitali del nostro partner".

fellatio 4

"Nel caso in cui - continua Quattrini - è la persona a ricevere la fellatio, questo atto acquisisce più che un significato gratificante: l’organo genitale subisce una stimolazione che genera un’estrema sensazione di piacere. Quindi esiste una doppio punto di vista sul sesso orale: uno strettamente evolutivo (dimensione inconscia), e l’altro legato alla sviluppo dell’essere umano (dimensione conscia), e quindi al fatto che l'organo genitale (una zona estremamente erogena e sensibile), se stimolato, può generare piacere".

Fabrizio, esistono differenze di genere nel rapporto orale?

sesso orale

"Probabilmente ci sono differenze legate esclusivamente al piano socio-culturale. Mentre l’uomo ha sempre avuto un rapporto stretto con la sessualità poichè il suo organo genitale è esterno, ben visibile, e considerato da sempre fonte piacere, per la donna il discorso è diverso. La donna ha scoperto la dimensione sessuale insieme alla scoperta del suo organo genitale. E solo nei tempi più recenti ha scoperto che la stimolazione diretta della clitoride con la lingua, o con la bocca del partner, può essere estremamente gradevole. […] Il rapporto orale (come quello masturbatorio) non è un preliminare del rapporto penetrativo, ma un rapporto sessuale vero e proprio che comprende desiderio, eccitazione, orgasmo e risoluzione".

sesso orale

[…]

Per un certo numero di persone sempre più esiguo (in particolare donne) è ancora un tabù. Come mai?

"[…] Oggi sono sempre meno le donne che vivono questa esperienza come tabù, ciononostante potrebbe essere importante non solo parlarne ma garantire alla donna una migliore educazione alla sessualità per farle comprendere tutti gli aspetti che possono procurarle piacere […]".

fellatio 3

Il sesso orale può migliorare il rapporto e la relazione, e sostituire un rapporto completo?

"Sicuramente il sesso orale può migliorare una relazione, ma non va a sostituire il rapporto completo perché quest’ultimo, inteso come atto penetrativo, ha caratteristiche completamente diverse. […]".

Quali sono i rischi del sesso orale?

sesso orale

"I rapporti orali si definiscono "quasi sicuri", nel senso che non sono sicuri al 100%, ma sono un pò più sicuri dei rapporti penetrativi. Questo perché se ci sono delle infezioni trasmissibili sessualmente anche il passaggio a livello orale potrebbe essere rischioso. Però va anche chiarito che la bocca è un apparato molto sporco, e questo potrebbe impedire, grazie a una serie di protezioni naturali, la trasmissione di alcuni batteri. Tuttavia è sempre importante proteggerci ancor di più se il partner non si conosce, o si hanno delle modalità di relazione un po’ più promiscue. […]".

il sesso orale facile come una stretta di mano il sesso orale molto diffuso fra gli adolescenti fellatio oltre il cinquanta per cento degli uomini non pratica cunnilingus tra gli adolescenti il cunnilingus si fa per scambio sesso orale-735x400