16 ott 2022 13:00

VI SIETE MAI CHIESTI PERCHÉ I GATTI VI LECCANO? NONOSTANTE SIANO NOTI PER LA LORO NATURA DISTACCATA, ANCHE UN FELINO ABITUALMENTE "GELIDO" PUÒ OCCASIONALMENTE STROFINARE LA SUA RASPOSA LINGUA SU UN PIEDE, UN BRACCIO O UNA FACCIA. NON È UN MODO PER ASSAGGIARVI, MA UN TENERO TENTATIVO DI MOSTRARE AFFETTO – LA TENDENZA CHE HANNO I MICI A LECCARE È UN MODO PER RAFFORZARE LA RELAZIONE E…