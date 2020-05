8 mag 2020 19:56

VI SIETE MAI CHIESTI PERCHÉ GLI OLANDESI VI LASCIANO SBIRCIARE DENTRO LE LORO CASE? – CHI È STATO AD AMSTERDAM NON PUÒ NON ESSERSI ACCORTO DELLA FACILITÀ CON CUI È POSSIBILE SCRUTARE ALL’INTERNO DEGLI APPARTAMENTI DOVE NON E' CONCEPITO L’USO DI TENDE O PERSIANE – PARE CHE QUESTA ATTITUDINE ABBIA A CHE FARE CON LA RELIGIONE CALVINISTA CHE INSISTE SUL FATTO CHE I CITTADINI ONESTI NON…