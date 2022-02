12 feb 2022 08:17

VIA LE MASCHERINE, MA CON GIUDIZIO - ORMAI NON E' PIU' OBBLIGATORIO PROTEGGERSI ALL'APERTO, MA CI SONO ALCUNE SITUAZIONI IN CUI I DISPOSITIVI VANNO ANCORA INDOSSATI - IN CASO DI ASSEMBRAMENTI NELLE STRADE DELLA MOVIDA, QUANDO SI E' IN FILA, E IN TUTTI I CASI IN CUI NON E' POSSIBILE MANTENERE IL DISTANZIAMENTO TRA LE PERSONE - PER CHI CONTRAVVIENE SONO PREVISTE MULTE DAI 400 AI 1.000 EURO...