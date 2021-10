IN VIAGGIO CON L'INFLUENCER - FINITI I LOCKDOWN, SPARITE LE RESTRIZIONI, E' RIPRESA LA VITA DI LUSSO IN GIRO PER IL MONDO DEI PIU' SEGUITI SUI SOCIAL - TRA JET PRIVATI, LOCATION DA CATALOGO, MACCHINE SPORTIVE E IMPERI DORATI QUESTI PARACULI DEL SOCIAL SE NE SBATTONO DI TUTTO... - FOTO

Dagotraduzione dal Daily Mail

super car blondie, influencer, alle maldive

Il lockdown è finito e piano piano si sta tornando a viaggiare. Ma se per i comuni mortali intraprendere un volo adesso può risultare complicato, i ricchi e gli influencer di Instagram stanno mostrando a tutti come affrontano il post-pandemia: jet privati, viaggi nel deserto, per alcuni è diventato anche un affare di famiglia.

Ecco le immagini che hanno condiviso gli influencer.

katya, influencer, nel deserto a dubai la fashionista daria radionova in un resort di lusso in turchia la modella maria in jet vola in europa irina cerutti, svizzera, a palazzo fiuggi in italia elena, influencer, a dubai allegra di monaco a monte carlo love rose a dubai caroline stanbury in viaggio in california nata ava dalla russia con la figlia wag gabby con la figlia a miami asam ashmawi, instagrammer, a puerto banus maryy jane a londra elena, influencer, a dubai indy singh, influencer, a londra