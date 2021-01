8 gen 2021 16:57

VIAREGGIO, NON POTEVA ANDARE PEGGIO! – LA CASSAZIONE PRESCRIVE GLI OMICIDI COLPOSI PER LA STRAGE DI VIAREGGIO E RIAPRE IL PROCESSO PER L’APPELLO BIS, ANCHE PER L’EX AD DI FS E RFI MAURO MORETTI (PER IL SOLO REATO DI DISASTRO FERROVIARIO COLPOSO) - LA DISPERAZIONE DEI FAMILIARI DELLE 32 VITTIME AL MOMENTO DEL VERDETTO: MOLTI SONO SCOPPIATI IN LACRIME - ESULTA LA DIFESA DI “RETE FERROVIARIA ITALIANA”: “GRANDE SODDISFAZIONE”