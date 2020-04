LA VICEPRESIDENZA TI GARANTISCE L'IMMUNITA' (AL VIRUS) - SFIDANDO I NUOVI PROTOCOLLI SANITARI ADOTTATI DALLA MAYO CLINIC IN TEMPO DI PANDEMIA, IL VICEPRESIDENTE AMERICANO MIKE PENCE HA FATTO VISITA ALLA STRUTTURA SANITARIA SENZA INDOSSARE LA MASCHERINA – IL TOUR IN CORSIA HA SCATENATO LE POLEMICHE, MA PENCE SI È DIFESO: “IN QUANTO VICEPRESIDENTE VENGO REGOLARMENTE SOTTOPOSTO A TEST PER IL COVID-19 E…” - VIDEO

Il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence ha visitato la Mayo Clinic del Minnesota senza indossare la mascherina, nonostante il protocollo della struttura sanitaria preveda che i visitatori debbano sempre essere muniti dei dispositivi di protezione. Si è anche avvicinato a due uomini che stavano donando il plasma e uno di loro gli ha raccontato di aver avuto il coronavirus.

Una visita che per la sua modalità ha scatenato polemiche, avvenuta tra l’altro nello stesso giorno in cui i casi accertati di coronavirus negli Stati Uniti hanno superato il milione e il numero dei morti è arrivato a oltre quota 57mila.

Più tardi Pence si è giustificato affermando di aver seguito le linee guida dei centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC) statunitensi: “Lasciatemi dire che in quanto vicepresidente degli Stati Uniti vengo regolarmente sottoposto a test per il coronavirus.

Così come tutte le persone che mi circondano. E quando il CDC ha emanato le linee guida sull’uso della mascherine, ha riconosciuto che le persone che possono avere il coronavirus possono prevenire la trasmissione del virus a qualcun altro indossando la mascherina. Ma siccome io non ho il coronavirus, ho pensato che sarebbe stata una buona opportunità per me essere qui e poter parlare con questi ricercatori e questo incredibile personale sanitario, guardarli negli occhi e ringraziarli”.

