6 lug 2019 12:01

VICINI E GUARDATI - PRIMO CASO DI STALKING CONDOMINIALE A REGGIO EMILIA DOVE UN 66ENNE HA RICEVUTO UN PROVVEDIMENTO DI AMMONIMENTO PER AVER PERSEGUITATO UN UOMO, “COLPEVOLE” DI COMPRATO UN BENE AL QUALE ERA INTERESSATO, OSTACOLANDO LE SUE ATTIVITÀ ECONOMICHE - LA VITTIMA, IN TRE ANNI, HA SUBITO DANNEGGIAMENTI, TENTATIVI DI INCENDIO, FURTI DI OGGETTI, LANCI DI COCCI DI VETRO E CHIODI PER BUCARE GLI PNEUMATICI DELLE AUTO E…