2 nov 2020 14:00

UN VICINO DA TENERE LONTANO – SCENA HORROR A HUELVA, IN SPAGNA, DOVE UN UOMO È SCESO IN STRADA CON UN SACCHETTO DI PLASTICA URLANDO: “HO UNA TESTA, HO UNA TESTA” – IN MOLTI HANNO PENSATO CHE SI TRATTASSE DI UN MACABRO SCHERZO DI HALLOWEEN, MA POCHE ORE DOPO LA POLIZIA HA TROVATO UNA TESTA IN UN CASSONETTO DELL’IMMONDIZIA – L’OMICIDA, CONOSCIUTO COME "EL MEXICANO" , AVEVA PROBLEMI PSICHICI E…