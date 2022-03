FISH AND CHIP - IL GOVERNO VUOLE CONVINCERE INTEL A RADDOPPIARE L’INVESTIMENTO IN ITALIA: NEL LORO PROGETTO PER L’EUROPA DA 80 MILIARDI, IL NOSTRO PAESE PRENDERÀ LA FETTA PIÙ PICCOLA DELLA TORTA (4,5 MILIARDI) MENTRE IL RESTO SE LO CUCCHERANNO FRANCIA E GERMANIA - L’ESECUTIVO SAREBBE PRONTO A DARE UN CONTRIBUTO FINO AL 40% DELL’INVESTIMENTO PROGRAMMATO - LO SCAZZO GIORGETTI-COLAO