VIDEO: I CARABINIERI ARRESTANO PER STRADA DUE RAPINATORI A ROMA! – I BANDITI ERANO RIUSCITI A ENTRARE IN UNA BANCA, IN ZONA FLEMING, POCO PRIMA DELLA CHIUSURA, CON LA SCUSA DI DOVER SCAMBIARE L’ASSENGO DI UN CORRENTISTA. SONO RIUSCITI A ENTRARE MINACCIANDO I DIPENDENTI CON UN TAGLIERINO. POI QUANDO SONO USCITI, AD ASPETTARLI C’ERANO I CARABINIERI, CHE LI HANNO RICONOSCIUTI NONOSTANTE IL DOPPIO CAMBIO DI VESTITI

Da www.leggo.it

carabinieri arrestano due rapinatori per strada a roma

Paura in zona Fleming a Roma: i carabinieri hanno preso i rapinatori all'uscita dalla banca, in pieno giorno. Attimi di tensione e di panico. I residenti hanno visto i militari all'opera mentre arrestavano i banditi con baffi e parrucca.

I due rapinatori volevano entrare a tutti i costi in banca, poco prima della chiusura, con la scusa di dover scambiare un assegno di un correntista, costringendo un impiegato a chiamare la direttrice. Lo scrive Marco De Risi su Il Messaggero.

la parrucca e il taglierino dei rapinatori 1

Poi sotto la minaccia di un taglierino sono riusciti ad entrare ma poco dopo sono stati costretti ad abbandonare il loro piano e sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile giunti in via Bevagna in pochissimi minuti.

rapina banca popolare di novara zona fleming roma 1

Momenti di panico si sono vissuti all’interno della banca, terminati grazie all’intervento dei Carabinieri che hanno arrestato i due rapinatori mentre stavano tentando la fuga a piedi.

Entrambi romani, 40enni, già noti alle forze dell’ordine erano entrati poco prima nella filiale di un istituto di credito, con il volto travisato da mascherine e con parrucca, l’altro armato di taglierino. Era loro intenzione costringere la direttrice a farsi aprire lo sportello bancomat da cui prelevare i contanti e per questo avevano con loro una valigetta 24 ore.

carabinieri arrestano due rapinatori per strada a roma 5

A nulla è servito anche il doppio cambio di vestiti che indossavano, per confondersi durante la fuga. I dipendenti della banca sono riusciti a dare l’allarme, i due rapinatori lo hanno capito ma sono stati intercettati da una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile che, con grande professionalità, li ha bloccati e arrestati in strada con l’accusa di tentata rapina aggravata. Uno dei due rapinatori, in particolare, è una vecchia conoscenza dei Carabinieri.

