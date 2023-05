26 mag 2023 10:49

VIDEO CHOC: IL PORTELLONE DI UN AEREO DELLA COMPAGNIA COREANA “ASIANA AIRLINES” SI È APERTO IMPROVVISAMENTE, SCATENANDO IL PANICO A BORDO – I PASSEGGERI SI AGGRAPPAVANO AI SEDILI PER NON PRECIPITARE, MENTRE IL VENTO LI SPINGEVA FUORI – NOVE PERSONE SONO STATE RICOVERATE, NONOSTANTE L'ATTERRAGGIO IN SICUREZZA A DAEGU – NON È STATO UN INCIDENTE, MA UN ATTO DELIBERATO DI UN 30ENNE...