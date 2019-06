IL COMPLEANNO DI ELIANA MICHELAZZO AL RISTORANTE CASANOVA

ELIANA MICHELAZZO E VALERIA MARINI

VALERIA MARINI AL COMPLEANNO DI ELIANA MICHELAZZO

Dagonews

eliana michelazzo e pamela perricciolo

Un’imbarazzatissima Eliana Michelazzo ringrazia gli invitati alla sua festa di compleanno al ristorante “Casanova”. Poi il ringraziamento speciale, con bacio, a Pamela Perricciolo che chiama “sorellina mia”. Una scatenata Valeria Marini, con tubino rosso e panza sblusata, che urla forsennata “Eppi berdìììì” alla Michelazzo davanti a una coattissima torta di compleanno: “Un desiderio? We love you”. Sempre la Marini che, in una forsennata autoesaltazione, gorgheggia al karaoke, stonando in tutti gli accordi possibili, una irriconoscibile “Can't take my eyes off you”. Sono le scene immortalate dai video che Dagospia pubblica in esclusiva. Ricordi dell’epoca d’oro del ristorante “Casanova” e del tandem Michelazzo-“Donna Pamela”.

