aggressione su un autobus di birmingham 3 aggressione su un autobus di birmingham 5 aggressione su un autobus di birmingham 4 aggressione su un autobus di birmingham 2
VIDEO FLASH! AGGRESSIONE SU UN AUTOBUS DI BIRMINGHAM DOVE UN UOMO HA PRESO A CALCI IN FACCIA UNA 16ENNE PERCHÉ NON INDOSSAVA LA MASCHERINA: DOPO UN LUNGO SCAMBIO DI INSULTI TRA LA COPPIA E LA RAGAZZINA, L’UOMO HA FINTO DI SCENDERE DAL BUS PER AGGREDIRLA – MA IL FINALE PER LUI È DA INCUBO…-
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CAFONALINO DEI “SEGRETI DEL MARE” – PIERO ANGELA A 91 ANNI È ANCORA BELLO ARZILLO E INCANTA LA PLATEA DEI MERCATI TRAIANEI CON UNO SHOW DEDICATO ALLE MERAVIGLIE DEGLI OCEANI - ALLA TERRAZZA SUI FORI C’ERANO LUIGI ABETE, MARCO TARDELLI E MYRTA MERLINO, LUISA TODINI E TIBERIO TIMPERI – CON IL DIVULGATORE SUL PALCO C’ERA ANCHE IL FOTOGRAFO ALBERTO LUCA RECCHI, IL PREZZEMOLINO STRABIOLI E LE NOTE JAZZ DI DANILO REA
MA QANTAS VOGLIA DI PARTIRE C’È? – LA COMPAGNIA AEREA HA VENDUTO IN DIECI MINUTI TUTTI I POSTI DISPONIBILI SUL VOLO VERSO “IL NULLA”. A OTTOBRE DECOLLERÀ DA SYDNEY UN AEREO CHE SORVOLERÀ PER SETTE ORE LE PRINCIPALI ATTRAZIONI TURISTICHE DEL PAESE: DALL'ULURU ALLE ISOLE WHITSUNDAYS, FINO ALLA SUNSHINE COAST. È PREVISTO ANCHE UN SORVOLO A BASSA QUOTA DEL SYDNEY HARBOUR – IL COSTO? NON PROPRIO ACCESSIBILE…
UNA PANDEMIA DA INCUBO – IL COVID 19 HA AVUTO UN IMPATTO SULLA QUALITÀ DEL SONNO: PIÙ DELLA METÀ DELLE PERSONE COINVOLTE NELLA RICERCA DELL’UNIVERSITÀ DI HELSINKI HA AVUTO INCUBI LEGATI ALLA PANDEMIA – C’È CHI SOGNA DI ABBRACCIARE UNA PERSONA, DI TROVARSI BLOCCATO NELLA FOLLA O DI PARTECIPARE A UNA FESTA E CONTRARRE IL VIRUS – MA I BRUTTI SOGNI POSSONO AIUTARE A…