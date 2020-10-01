VIDEO FLASH! AGGRESSIONE SU UN AUTOBUS DI BIRMINGHAM DOVE UN UOMO HA PRESO A CALCI IN FACCIA UNA 16ENNE PERCHÉ NON INDOSSAVA LA MASCHERINA: DOPO UN LUNGO SCAMBIO DI INSULTI TRA LA COPPIA E LA RAGAZZINA, L’UOMO HA FINTO DI SCENDERE DAL BUS PER AGGREDIRLA – MA IL FINALE PER LUI È DA INCUBO… 

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