8 dic 2024 11:00

VIDEO FLASH - IN UNO DEGLI AUDIO ESCLUSIVI DI CUI “REPORT” È ENTRATO IN POSSESSO, GENNARO SANGIULIANO RACCONTA ALLA MOGLIE, FEDERICA CORSINI, DEL SUO RAPPORTO CON MARIA ROSARIA BOCCIA - SECONDO L’AVVOCATO DELL’EX MINISTRO, LA CONFESSIONE AVVIENE A CAUSA DELLE PRESSIONI ESERCITATE DALLA BOCCIA - CORSINI MINACCIA DI CHIAMARE IL CAPO DI GABINETTO DEL MINISTERO, FRANCESCO GILIOLI, PER IMPEDIRE CHE LA BOCCIA LAVORASSE A VIA DEL COLLEGIO ROMANO – LA PUNTATA DI “REPORT” IN ONDA STASERA ALLE 20.30 SU RAITRE - VIDEO