VIDEO FLASH - CACCIA GROSSA A ROMA: UN GABBIANO ACCHIAPPA E DIVORA UN TOPO IN STRADA - E' LA DERATTIZZAZIONE FAI-DA-TE IDEATA DALL'AMMINISTRAZIONE RAGGI - VIDEO-
VIVA VIVA IL TELESCAZZO - A “BALLANDO CON LE STELLE”, SELVAGGIA LUCARELLI METTE IN RISALTO LE PERFORMANCE ANALCOLICHE DI NUNZIA DI GIROLAMO (“RESTATE SEMPRE ANONIMI”) E IL SUO PARTNER IN PISTA, RAIMONDO TODARO, SBARELLA: “E’ UN TIPO DI BALLO CHE VOI NON POTETE CAPIRE…” - ZAZZARONI FA LA PAZZA: “CHE NON CAPIAMO LO VAI A DIRE DA UN’ALTRA PARTE…” - VIDEO
ORA SÌ CHE GLI ELETTORI SANNO COSA VOTARE - NAPOLITANO SCENDE IN CAMPO CONTRO I SOVRANISTI E SI UNISCE ALL'APPELLO DEI SENATORI A VITA, PUBBLICATO SUL “CORRIERE DELLA SERA”, CON MARIO MONTI IN PRIMA FILA: “DI FRONTE ALLA FASCINAZIONE DI NUOVE SPINTE ISOLAZIONISTE NON POSSIAMO CHE MOSTRARE L'EVIDENZA DEI PERICOLI CHE APRIREBBE UN TALE SCENARIO…” - MORALE DELLA FAVA: SALVINI, DORMI TRANQUILLO…
GLI ICARDI SONO I NUOVI BECKHAM? DOPO LE POLEMICHE PER LE FOTO HOT, WANDA NARA RISPONDE PUBBLICANDO LE FOTO DI DAVID E VICTORIA BECKHAM – CARESSA SU ‘RADIO DEEJAY’ SMONTA IL PARALLELO: “BECKS ERA VESTITO IN QUELLE FOTO. E POI ERA UN SERVIZIO PER UN GIORNALE” – IL “SOCIAL TANGO” DEI 2 ARGENTINI HA UN UNICO OBIETTIVO: MONETIZZARE: PIU’ SONO I FOLLOWER E LE VISUALIZZAZIONI, PIU’ ALTI SONO I CACHET. IN FONDO SONO AFFARI E NON SOLO DI CUORE...
CAFONALINO - AL TEATRO BRANCACCIO LA PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO DEDICATO ALLA MEMORIA DI RENATO RASCEL E RIVOLTO AGLI ARTISTI EMERGENTI DEL MONDO DELLO SPETTACOLO - GIGI PROIETTI, RENZO ARBORE E GIANFRANCO D’ANGELO I SUPER OSPITI - NELLA GIURIA GINA LOLLOBRIGIDA E LORELLA CUCCARINI, MOGOL E GIANCARLO MAGALLI - ECCO CHI C’ERA
MA CHE BEL CASTELLO – VIAGGIO TRA LE DIMORE REALI E I MANIERI PIÙ BELLI DEL MONDO - DALLE FORTEZZE DEL V SECOLO ALLE MERAVIGLIOSE STRUTTURE FIABESCHE FINO ALLE FORTEZZE NORMANNE E ALLE ROCCAFORTI DEI SAMURAI - E C'E' ANCHE IL CASTELLO DELLE FAVOLE CHE ISPIRO' WALT DISNEY...
L’ORA DELL’INFARTO – NELL’ARCO DELLE VENTIQUATTRO ORE CI SONO DEI MOMENTI CHE SONO PIÙ A RISCHIO DI ALTRI A CAUSA DELL’AUMENTO DEL LAVORO DEL CUORE: DURANTE LE PRIME ORE DEL MATTINO, INFATTI, SI HA UNA IPER-STIMOLAZIONE DEL SISTEMA NERVOSO SIMPATICO CON CONSEGUENTE AUMENTO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA E DELLA FREQUENZA CARDIACA…