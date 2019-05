GLI ICARDI SONO I NUOVI BECKHAM? DOPO LE POLEMICHE PER LE FOTO HOT, WANDA NARA RISPONDE PUBBLICANDO LE FOTO DI DAVID E VICTORIA BECKHAM – CARESSA SU ‘RADIO DEEJAY’ SMONTA IL PARALLELO: “BECKS ERA VESTITO IN QUELLE FOTO. E POI ERA UN SERVIZIO PER UN GIORNALE” – IL “SOCIAL TANGO” DEI 2 ARGENTINI HA UN UNICO OBIETTIVO: MONETIZZARE: PIU’ SONO I FOLLOWER E LE VISUALIZZAZIONI, PIU’ ALTI SONO I CACHET. IN FONDO SONO AFFARI E NON SOLO DI CUORE...