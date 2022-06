VIDEO-FLASH: GUARDATE L'INCREDIBILE FILMATO DI UN PARTO NELL'OCEANO PACIFICO - JOSY PEUKERT, 37 ANNI, HA DECISO DI METTERE AL MONDO IL FIGLIO SULLA SPIAGGIA DI PLAYA MAJAGUAL, IN NICARAGUA - ALLA PRESENZA DEL SOLO MARITO, ARMATA DI UN PAIO DI ASCIUGAMANI E DI QUALCHE GARZA, SI E' INGINOCCHIATA NELLA SABBIA LASCIANDOSI GUIDARE DAL RITMO DELLE ONDE... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

josy peukert partorisce in mare 5

Una donna è diventata virale sui social dopo aver condiviso il video del suo parto nell’Oceano Pacifico. Josy Peukert, 37 anni, ha caricato su Instagram il filmato in cui la si vede mettere al mondo il suo bambino sulla spiaggia di Playa Majagual, in Nicaragua, senza assistenza medica, e alla presenza del solo marito, Benni Cornelius.

Nella clip si vede la donna inginocchiata nella sabbia iniziare il travaglio mentre le onde si infrangono sulla sua schiena. «Le onde avevano lo stesso ritmo delle contrazioni, quel flusso regolare mi ha fatto sentire davvero bene».

Anche se attualmente non esistono statistiche sul numero di parti liberi che si verificano nel mondo, si ritiene che siano pochi, ma in crescita. Si tratta di una scelta che provoca numerose polemiche, soprattutto quando le cose non vanno per il verso giusto: nel 2018 una donna californiana partorì un figlio nato morto dopo un travaglio di sei giorni senza intervento medico.

josy peukert con il marito

Cercando di spiegare la sua decisione, Josy ha detto: «Avevo quest’idea in testa di partorire nell’oceano, e siccome quel giorno le condizioni erano quelle giuste, l’ho fatto». Quando Josy ha sentito che stava per iniziare il travaglio, ha mandato gli altri figli a casa di amici, e con il marito è andata in spiaggia. Hanno portato un asciugamani, una ciotola con un setaccio per raccogliere la placenta, garze e asciugamani.

«Dopo che Bodhi è nato l’ho avvolto negli asciugamani e sono tornata nell’oceano per rinfrescarmi. Poi mi sono vestita, abbiamo fatto le valigie e siamo tornati a casa dove noi tre siamo andati direttamente a letto».

Josy ha raccontato che voleva far nascere il suo bambino senza l’intervento di medici e ostetriche. «Volevo essere senza preoccupazioni per una volta. Il mio primo parto, in una clinica, è stato traumatico, il mio secondo parto è stato in casa, al terzo anche un’ostetrica in casa è stato troppo per me. Questa volta non ho avuto visite mediche, ecografie o influenze esterne».

josy peukert partorisce in mare 6

«Non avevamo una data di scadenza o una scadenza per l'arrivo del bambino, credevamo solo che il nostro bambino si sarebbe fatto strada. Non avevo paure o preoccupazioni per accogliere una nuova piccola anima nelle nostre vite, solo io, il mio partner e le onde. È stato bellissimo».

«La soffice sabbia vulcanica sotto di me mi ha ricordato che non c'è nient'altro tra il cielo e la terra solo la vita». Josy ha dato alla luce un bambino, Bodhi Amor Ocean Cornelius, il 27 febbraio 2022. Ora ha 13 settimane.

Ma, dopo aver condiviso la sua esperienza, Josy ha ricevuto alcuni commenti preoccupati o critici sulla sua scelta di partorire in mare. Un utente ha chiesto: «È sicuro? Ci sono molti batteri nel mare». Un altro ha scritto: «Che shock per quel bimbo - da un grembo caldo al freddo oceano».

josy peukert partorisce in mare 8 josy peukert partorisce in mare 2 josy peukert partorisce in mare 7 josy peukert con il figlio neonato josy peukert partorisce in mare 3 josy peukert con il figlio e il marito 2 josy peukert con il figlio e il marito