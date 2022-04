4 apr 2022 19:01

VIDEO-FLASH! IL MOMENTO SPAVENTOSO IN CUI UN UOMO VIENE TRAVOLTO DA UNA STRANA ONDA ANOMALA MENTRE FA UNA PASSEGGIATA VICINO ALLA LAGUNA DI MANLY, A SYDNEY – ALCUNI BAMBINI URLANO PER IL TERRORE MENTRE IL MALCAPITATO TENTA DI AGGRAPPARSI A UNA PANCHINA PER NON ESSERE TRASCINATO VIA DALL’ACQUA…