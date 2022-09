8 set 2022 16:48

VIDEO-FLASH! – PANICO IN UN SUPERMERCATO IN SUDAFRICA: UNA 50ENNE HA TENTATO DI RAPIRE UNA BAMBINA. SI È AVVICINATA A UN CARRELLO, HA AFFERRATO LA PICCOLA ED È FUGGITA VIA MENTRE I GENITORI ERANO DISTRATTI. FORTUNATAMENTE I DUE SI SONO ACCORTI CHE LA FIGLIA ERA SPARITA E SONO RIUSCITI A BLOCCARE LA DONNA. NEL PAESE STA ESPLODENDO LA PSICOSI VISTO CHE GIÀ UN ALTRO BIMBO È STATO RAPITO IN CIRCOSTANZE SIMILI…