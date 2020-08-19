VIDEO-FLASH! – BRUTALE AGGRESSIONE A VALENCIA, IN SPAGNA, DOVE UN’ANZIANA DI 85 ANNI È STATA PICCHIATA DA UN ROMENO NELL’ANDRONE DI UN PALAZZO: LA DONNA HA PROVATO A REAGIRE, MA L’UOMO LE HA DATO UNA GOMITATA IN FACCIA CHE L’HA STESA – IL PEZZO DI MERDA È SCAPPATO CON I 40 EURO DELLA DONNA IN TASCA E LA SIGNORA È FINITA IN OSPEDALE…

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MITI E ROMITI - A DELLA VALLE GLI DISSI: “COME SCARPARO SEI UN IMPRENDITORE CHE DESTA AMMIRAZIONE, MA COME UOMO FAI SOLO SCHIFO” – PER CUCCIA ANDREOTTI ERA IL MANDANTE DELL’OMICIDIO DI AMBROSOLI - LA CACCIATA DI MONTEZEMOLO DALLA FIAT QUANDO CONFESSÒ DI AVER CHIESTO E INCASSATO DUE TANGENTI DA 20 MILIONI DI LIRE CIASCUNA PER INSERIRE NELL'AGENDA DELL'AVVOCATO UN PAIO DI INCONTRI CON UN IMPRENDITORE - “CRAXI INDICANDO BERLUSCONI E MONTEZEMOLO, DISSE: “SENTA ROMITI: MA TRA QUESTI DUE CHI E` IL PIU` BUGIARDO?” RISPOSTA: TUTT’E DUE’’ – “L'AVVOCATO VOLEVA ADOTTARE JOHN, PER DARGLI IL SUO NOME. CI VOLEVA IL BENESTARE DELLA MOGLIE E DEI FIGLI, MA EDOARDO SI OPPOSE” - NECROLOGI ROMITI: TRA I GRANDI ASSENTI, MONTEZEMOLO, DELLA VALLE, DE BENEDETTI

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