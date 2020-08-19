aggressione ad anziana a valencia 2 aggressione ad anziana a valencia 3 aggressione ad anziana a valencia 4
VIDEO-FLASH! – BRUTALE AGGRESSIONE A VALENCIA, IN SPAGNA, DOVE UN’ANZIANA DI 85 ANNI È STATA PICCHIATA DA UN ROMENO NELL’ANDRONE DI UN PALAZZO: LA DONNA HA PROVATO A REAGIRE, MA L’UOMO LE HA DATO UNA GOMITATA IN FACCIA CHE L’HA STESA – IL PEZZO DI MERDA È SCAPPATO CON I 40 EURO DELLA DONNA IN TASCA E LA SIGNORA È FINITA IN OSPEDALE…-
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CHE HA COMBINATO SELLERIO CON L’ULTIMO MONTALBANO? – “RICCARDINO”, IL LIBRO POSTUMO DI CAMILLERI CHE SBARAGLIA LA CONCORRENZA NELLE CLASSIFICHE DEI BEST SELLER, È STATO PUBBLICATO IN DUE DIVERSE EDIZIONI – MA LE STESURE DEL 2005 E DEL 2016 SONO INVERTITE E CI SONO DUBBI SULLA VOLONTÀ DELLO SCRITTORE: CAMILLERI LO CONSEGNÒ A ELVIRA SELLERIO NEL 2005 E VOLLE RIVEDERE NEL 2016 SOLO PER…
FLASH! – SEMBRA CHE QUALCUNO NEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO ABBIA GIÀ INIZIATO A RIFLETTERE SU IPOTESI DI RINVIARE LE ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE, DOVE IL PD RISCHIA DI ROMPERSI IL COLLO. E ANCHE SULLA SCUOLA C’È MARETTA – MIELE PER LE ORECCHIE DI CONTE E ZINGARETTI: FINCHÉ C’È COVID C’È SPERANZA…
MITI E ROMITI - A DELLA VALLE GLI DISSI: “COME SCARPARO SEI UN IMPRENDITORE CHE DESTA AMMIRAZIONE, MA COME UOMO FAI SOLO SCHIFO” – PER CUCCIA ANDREOTTI ERA IL MANDANTE DELL’OMICIDIO DI AMBROSOLI - LA CACCIATA DI MONTEZEMOLO DALLA FIAT QUANDO CONFESSÒ DI AVER CHIESTO E INCASSATO DUE TANGENTI DA 20 MILIONI DI LIRE CIASCUNA PER INSERIRE NELL'AGENDA DELL'AVVOCATO UN PAIO DI INCONTRI CON UN IMPRENDITORE - “CRAXI INDICANDO BERLUSCONI E MONTEZEMOLO, DISSE: “SENTA ROMITI: MA TRA QUESTI DUE CHI E` IL PIU` BUGIARDO?” RISPOSTA: TUTT’E DUE’’ – “L'AVVOCATO VOLEVA ADOTTARE JOHN, PER DARGLI IL SUO NOME. CI VOLEVA IL BENESTARE DELLA MOGLIE E DEI FIGLI, MA EDOARDO SI OPPOSE” - NECROLOGI ROMITI: TRA I GRANDI ASSENTI, MONTEZEMOLO, DELLA VALLE, DE BENEDETTI
VIRUS NEL PALLONE: DOPO KIRIL DESPODOV CI SONO ALTRI TRE GIOCATORI DEL CAGLIARI POSITIVI AL COVID-19 – I CONTROLLI SONO STATI FATTI PRIMA DEL RITIRO CHE ERA IN PROGRAMMA PER DOMANI AD ARITZO E CHE ADESSO CON OGNI PROBABILITÀ VERRÀ ANNULLATO O RINVIATO DI QUALCHE SETTIMANA – IN QUESTE CONDIZIONI, SIAMO SICURI CHE LA SERIE A POSSA RIPARTIRE?
FRANCA FOREVER – PAOLO ISOTTA: “LE ESPRESSIONI E LE MASCHERE FACCIALI DI FRANCA VALERI, I SUOI TONI DI VOCE, SONO IRRAGGIUNGIBILI” – “DI QUESTA DONNA COLTISSIMA IL CRETINO SEMBRA ESSERE UN NEMICO: ELLA HA COME UN IMPERATIVO TEOLOGICO A COMBATTERLO. INSOMMA: È STATA UN GENIO, E IL MONDO CON LA SUA MORTE È DIMINUITO DI VALORE” – LE FOTO DELLA CAMERA ARDENTE AL TEATRO ARGENTINA – VIDEO: LA SCENA STRACULT DA "TOTO' A COLORI"
IL TAMPONE COL BUCO - LUNGHE FILE A FIUMICINO SOTTO IL SOLE PER I TAMPONI OBBLIGATORI (DA OGGI), MA IN ITALIA OLTRE AL DANNO DELL'ATTESA SCOMODA NON PUÒ MANCARE LA BEFFA: NESSUN CONTROLLO A MILANO, BERGAMO E NAPOLI. ''È FERRAGOSTO PER TUTTI, STIAMO FACENDO IL POSSIBILE'', DICONO DALLA LOMBARDIA. DOVE SE SI CHIEDE UN TAMPONE, LO FANNO A SETTEMBRE, E ORA MIGLIAIA DI TURISTI INTASERANNO I LABORATORI
VACANZA FA RIMA CON PANZA – LE ABBUFFATE DURANTE LE FERIE POSSONO FARCI INGRASSARE ANCHE DI TRE CHILI: AL RITORNO A CASA, PERÒ, NON SI PUÒ PASSARE DAGLI SPAGHETTI CON LE VONGOLE AL PANINO DAVANTI AL PC – I CONSIGLI PER RIPARTIRE CON LENTEZZA, SENZA STRESS PER L’ORGANISMO ED EVITANDO I DIGIUNI: PASTA E PANE NON VANNO ELIMINATI. CI SI PUÒ CONCEDERE UN GELATINO DOPO CENA E ANCHE LA PIZZA SENZA PERÒ…