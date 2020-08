19 ago 2020 20:11

VIDEO-FLASH! – BRUTALE AGGRESSIONE A VALENCIA, IN SPAGNA, DOVE UN’ANZIANA DI 85 ANNI È STATA PICCHIATA DA UN ROMENO NELL’ANDRONE DI UN PALAZZO: LA DONNA HA PROVATO A REAGIRE, MA L’UOMO LE HA DATO UNA GOMITATA IN FACCIA CHE L’HA STESA – IL PEZZO DI MERDA È SCAPPATO CON I 40 EURO DELLA DONNA IN TASCA E LA SIGNORA È FINITA IN OSPEDALE…