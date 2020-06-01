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VIDEO-FLASH! – UN COGLIONAZZO PER FESTEGGIARE I SUOI 30 ANNI SI LANCIA IN UNA PISCINA DI MOSCA DA UNA FINESTRA, MA PRENDE MALE LE DISTANZE E SI SCHIANTA SU UN PANNELLO DI VETRO CHE VA IN FRANTUMI – LO SCEMO CONCLUDE I FESTEGGIAMENTI IN OSPEDALE CON UNA CONTUSIONE AL TORACE E FERITE A BRACCIA E GAMBE…-
LA POLITICA ESTERA DEL CONTE CASALINO? IL BARATTO CON UNA VITA STRONCATA – IL PREMIER HA RISOLTO COSÌ IL CASO REGENI: GLI EGIZIANI DI AL SISI SI COMPRANO 2 NAVI MILITARI DESTINATE ALLA MARINA MILITARE ITALIANA E PREMIA L’AMICO AMMIRAGLIO MASSAGLI, ARTEFICE DELL’AFFARE CON L’EGITTO, CON UN POSTO AI SERVIZI SEGRETI - CON QUESTA MOSSA IL CONTE MAX SBUGIARDA E ANNICHILISCE SUBITO IL REDIVIVO DI MAIO, CHE 8 MESI FA AVEVA PROMESSO AI REGENI UN CAMBIO DI PASSO SULLA VICENDA DEL RICERCATORE ITALIANO TORTURATO E UCCISO IN EGITTO
DATE A IOR QUEL CHE È DI DIO - RADDOPPIA L'UTILE NETTO DELLA BANCA VATICANA, A 38 MILIONI DI EURO, CON 5,1 MILIARDI DI RACCOLTA - L’INTERO DIVIDENDO SARÀ TRASFERITO NELLE CASSE PAPALI, RISULTANDO PARTICOLARMENTE PREZIOSO IN QUESTO PERIODO: A CAUSA DEL CROLLO DEGLI INTROITI PROVOCATO DALLA PANDEMIA, SI CALCOLA UN CALO DELLE ENTRATE ECONOMICHE TRA IL 25 E IL 45%, CON UN DEFICIT 2020 INTORNO AI 53 MILIONI
CAFONALINO ‘ALDA’ FEDELTÀ – IL PALAZZO RHINOCEROS DELLA FONDAZIONE FENDI RIPRENDE VITA DOPO IL LOCKDOWN CON LA MOSTRA OMAGGIO A PASOLINI “E TU SPLENDI INVECE”, CON LE FOTO DI DINO PEDRIALI – ALL’ANTEPRIMA A INVITI CON TRAMONTO SUL CUPOLONE C’ERANO NINETTO DAVOLI E I SOLITI PARTY-GIANI ROMANELLI GUIDATI DA MARISELA FEDERICI…
NON TUTTO È PERDUTO: GLI ITALIANI NEL 2019 HANNO SPESO 27 MILIARDI DI EURO IN VACANZE ALL'ESTERO. QUEST'ANNO UNA PARTE DI QUEI SOLDI RESTERÀ IN ITALIA, E POTRÀ BILANCIARE LA MANCATA SPESA DEGLI STRANIERI - AVVISO A CHI VORREBBE TENERLI CHIUSI: IL 65% SONO DEL NORD, IL 30% ARRIVA DALLA LOMBARDIA. E DOPO 3 MESI DI DURO LOCKDOWN MOLTI CERCHERANNO DI EVADERE
“È RARO CHE GLI ASINTOMATICI TRASMETTANO IL CORONAVIRUS” – SEGNATEVI L’ENNESIMA SPARATA DELL’OMS E PREPARATEVI A SENTIRE QUEI FURBONI DELL’AGENZIA ONU SMENTIRLA TRA QUALCHE SETTIMANA – GLI ESPERTI ITALIANI DICONO CHE BISOGNA ANDARCI CON LE PINZE, COME DIMOSTRA IL TRACCIAMENTO DI VO’ EUGANEO – MA ORMAI SIAMO ABITUATI. DICEVANO ANCHE CHE LE MASCHERINE ERANO INUTILI E CHE I CINESI SONO UN MODELLO