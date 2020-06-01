VIDEO-FLASH! – UN COGLIONAZZO PER FESTEGGIARE I SUOI 30 ANNI SI LANCIA IN UNA PISCINA DI MOSCA DA UNA FINESTRA, MA PRENDE MALE LE DISTANZE E SI SCHIANTA SU UN PANNELLO DI VETRO CHE VA IN FRANTUMI – LO SCEMO CONCLUDE I FESTEGGIAMENTI IN OSPEDALE CON UNA CONTUSIONE AL TORACE E FERITE A BRACCIA E GAMBE…

-

Condividi questo articolo

incidente in piscina 3 incidente in piscina 3 incidente in piscina 2 incidente in piscina 2 incidente in piscina 4 incidente in piscina 4 incidente in piscina 5 incidente in piscina 5

 

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

LA POLITICA ESTERA DEL CONTE CASALINO? IL BARATTO CON UNA VITA STRONCATA – IL PREMIER HA RISOLTO COSÌ IL CASO REGENI: GLI EGIZIANI DI AL SISI SI COMPRANO 2 NAVI MILITARI DESTINATE ALLA MARINA MILITARE ITALIANA E PREMIA L’AMICO AMMIRAGLIO MASSAGLI, ARTEFICE DELL’AFFARE CON L’EGITTO, CON UN POSTO AI SERVIZI SEGRETI - CON QUESTA MOSSA IL CONTE MAX SBUGIARDA E ANNICHILISCE SUBITO IL REDIVIVO DI MAIO, CHE 8 MESI FA AVEVA PROMESSO AI REGENI UN CAMBIO DI PASSO SULLA VICENDA DEL RICERCATORE ITALIANO TORTURATO E UCCISO IN EGITTO

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute