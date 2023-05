14 mag 2023 12:45

VIDEO-FLASH – UNA COPPIA APPROFITTA DELL’ADUNATA PER UNA SCOPATA! A UDINE, DOVE SI STA SVOLGENDO IL TRADIZIONALE RADUNO DEGLI ALPINI, UN UOMO E UNA DONNA NON RESISTONO ALLA PASSIONE E SI METTONO A FARE SESSO PER STRADA, IN VIA ZANON, CERCANDO (INVANO) DI NASCONDERSI TRA LE MACCHINE IN SOSTA. LA DOMANDA È: IL MASCHIETTO PORCELLO ERA UN ALPINO IN PREDA ALLE PULSIONI SESSUALI O UN RESIDENTE CHE SI È LASCIATO ANDARE CON LA PARTNER?